El Tecnyconta Zaragoza pesca en río revuelto y aumenta la crisis baskonista

El Baskonia volvía al Buesa Arena, después de dos derrotas en Euroliga y con la novedad de que Pedro Martínez se estrenaba en el banquillo azulgrana. De inicio el entrenador cambiaba un poco el quinteto titular con McRae, Huertas y Voitgmann como titulares. El Baskonia comenzaba bastante serio y con sus primeras canastas de Beaubois y Shengelia, pero en defensa mucho más activo y concentrado y con un Voitgmann imperial debajo de ambas canastas. El buen arranque vasco obligaba a José Ramón Cuspinera a solicitar tiempo muerto con un 10 a 4 a falta de 5 minutos. Pedro Martínez movía el banquillo con Vildoza y Timma y al poco tiempo con Garino. A falta de 1:55 para el final del primer cuarto, el entrenador catalán ya había utilizado a todos sus jugadores a excepción del pívot francés Poirier.

El segundo cuarto comenzaba con un par de buenas acciones del Tecnyconta Zaragoza, triple de Blums incluído, para acercarles en el marcador, 21 a 17. El Baskonia se sentía cómodo en la cancha y se notaba con una muy buena circulación de balón en ataque, mientras que los de Cuspinera aguantaban el tirón y seguían cerca en el marcador. McRae, igual que mostró en su debut en Alemania, volvía a subir el balón en algunas jugadas, recurso que parece que utilizará el Baskonia durante la temporada. En los últimos minutos, ambos equipos se atascaban en ataque con imprecisiones, algo que favorecía a los visitantes que se situaban a tan sólo tres puntos 33 a 30. El buen acierto del Tecnyconta Zaragoza en el tiro les permitía coger sus primeras ventajas en el marcador e irse tan sólo un punto abajo al descanso, 39 a 38.

Voitgmann defiende en una jugada del encuentro (Fuente:acb.com)

La vuelta de los vestuarios no sentaba muy bien a los locales, que sufrían un cortocircuito, momento que aprovechaban los maños con tres triples de Álex SuÁrez, JonatHan Barreiro y Gary Neal para poner su máxima diferencia hasta el momento con siete puntos arriba. Pedro Martínez pedía tiempo muerto, pero el parón no servía para despertar a los vascos, y el Tecnyconta Zaragoza seguía aumentado la diferencia y colocaba el 42 a 54 en el marcador. Los viejos fantasmas empezaban a pesar en los vascos que no se veían capaces de salir de su bloqueo mental, y cuando sólo faltaban 3 minutos para finalizar el cuarto, tan sólo habían anotado 3 puntos.

El último periodo comenzaba con un 51 a 59 favorable para los de Cuspinera y con un Baskonia dubitativo. Los minutos transcurrían y el encuentro no cambiaba de aspecto y el Baskonia no conseguía dar con la tecla adecuada, hasta que apareció la calidad de Beaubois con un par de triples para despertar a los suyos. El Tecnyconta Zaragoza no se rendía y contestaba con las mismas armas de la mano de Sergi García y Gary Neal. El Baskonia lo intentó hasta el final, pero los de Cuspinera jugaron bien sus cartas y mantuvieron el tipo para llevarse la victoria del Buesa Arena.