Muchos son los pívots que han ocupado la posición de center en el Baskonia los últimos años. Parece que la pintura del cuadro vitoriano no es terreno para cualquiera, ya que son muchos los jugadores que no han acabado de cuajar. Desde Ilimane Diop, pasando por Steven Enoch, hasta el propio Khalifa Diop, que viene dando un punto menos del exhibido en Gran Canaria.

Una difícil aclimatación a Baskonia

Steven Enoch llegó a Baskonia con tan solo 24 años. El interior que había dominado en ACB en las filas de Obradoiro venía avalado por un físico exuberante que le permitía dominar la pintura sin perder capacidad de correr la pista. A pesar de ser un jugador con capacidades técnicas y físicas, tenía serias dificultades a nivel de concentración y entendimiento del juego. A pesar de no haber hecho malos números, las sensaciones en el parquet eran de inconsistencia y acabó fuera del conjunto.

Aris BC Thessaloniki inks Steven Enoch a two-year deal pic.twitter.com/g5CU2bfAVz — Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) August 9, 2025

A pesar de que no triunfara en Baskonia, el poderoso center de Conneticut se ha labrado una buena carrera en Europa. Steven Enoch salió de la ACB en dirección a Turk Telekon, donde volvió a elevar sus guarismos. Después recaló en Rytas Vilnius, uno de los equipos que más se está moviendo este verano en el mercado. Sin embargo, este verano volverá a cambiar de aires. En el día de hoy Aris BC ha hecho oficial su contratación. El conjunto lituano está apostando fuerte por fichajes y el ex baskonista ha sido uno de los damnificados.

Steven Enoch y el molde Baskonia

Varios son los 5s que han llegado a Baskonia en los últimos tiempos y, a pesar de los diferentes entrenadores que han pasado por la disciplina, parece que el molde es claro. Jugadores como Matt Costello o Maik Kotsar han acabado dando mayor rédito que jugadores como Khalifa Diop o Steven Enoch.

Tanto es así que, por el motivo que sea, incluso dos jugadores de la máxima élite europea como Jekiri y Donta Hall han estado un peldaño por debajo de lo que por capacidad podrían dar. Evidentemente, tachar de malas sus campañas es muy osado, pero la realidad es que desde la grada siempre se esperó un punto más de ambos jugadores. Sobre todo del recién llegado el pasado verano a Baskonia. A pesar de que las cifras le avalaron, el rendimiento general del equipo no es positivo y eso estropea las estadísticas, tanto suyas, como de Chima Moneke o Kamar Baldwin, también apeados.