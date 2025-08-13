Varios son los conjuntos en esta Liga Endesa ACB que se encuentran en procesos de reconstrucción. En la zona noble, equipos como el Real Madrid y el Baskonia renuevan su staff, pero también equipos como Coviran Granada ha realizado ajustes en su banquillo. Uno de los nombres del verano venía siendo Pablo Pin, que muchos vincularon en el inicio del verano a Casademont Zaragoza. Finalmente, tiene destino.

Baskonia con sabor a Casademont Zaragoza y Coviran Granada

Hace ya días que se hizo oficial el adiós de Pablo Laso y la llegada de Paolo Galbiati. Sin embargo, más allá de la destitución de David Gil, poco se conocía sobre el staff que conformaría. En el día de hoy se han conocido los nombres que integrarán el equipo de trabajo del técnico italiano y han sido toda una sorpresa. A pesar de que todos ellos son dignos de reseñar, la realidad es que la presencia de Pablo Pin ha sido una de las notas destacadas del anuncio.

🏀✍️ ¡Ya conocemos a los que serán los entrenadores ayudantes de Paolo Galbiati!



Pablo Pin, Jack Burgess y Xabier Aspe 🔵🔴



— Baskonia (@Baskonia) August 13, 2025

Baskonia ha conformado un equipo de trabajo con varios conocedores del campeonato, pero también del club. La entidad ha querido rodear Paolo Galbiati de buenos expertos en Liga Endesa ACB y competiciones españolas. En este sentido, Pablo Pin, con 13 temporadas al frente de Coviran Granada y Jack Burgess, proveniente de Casademont Zaragoza, curiosamente equipo con el que se vinculó al técnico granadino, estarán a los mandos del combinado Euroliga. Además, también incluyen a Xabier Aspe, que es conocedor de la casa tras sus años en la estructura baskonista.

Pablo Pin, su carrera y su curioso movimiento

La separación de caminos entre Pablo Pin y Coviran Granada fue uno de los temas más llamativos del verano. El técnico, gran artífice del proyecto, abandonó el cuadro tras su descenso deportivo de ACB, aunque finalmente mantuvieran la plaza burocracia mediante. Durante muchas fechas parecía que acabaría al frente de Casademont Zaragoza, que acabó cerrando la llegada de Jesús Ramírez y él, a Baskonia.

📋 Paolo Galbiati, nuevo entrenador de Baskonia



🗞️ https://t.co/pDiZxzSKP3



— Baskonia (@Baskonia) August 8, 2025

El aterrizaje en Baskonia de Pablo Pin supone un gran impulso para los vascos, pero también una oportunidad de crecer para él. El juego innovador de Paolo Galbiati es objeto de estudio en el panorama europeo. La posibilidad de integrarse de ayudante, lejos de ser un paso atrás, es una oportunidad de crecimiento realmente potente. El italiano es un entrenador joven, pero con un crecimiento exponencial. Su innovador juego vertiginoso le ha catapultado en el panorama, no solo por su espectacularidad, también por sus resultados.