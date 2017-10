Proyecto UCAM Murcia 17/18: Ibon Navarro lidera los Tercios murcianos pos-Campazzo

Esta temporada será un equipo más compacto y no dependerá tanto de un solo jugador

El UCAM Murcia comienza una etapa completamente nueva ante el adiós anunciado de su máxima estrella durante los dos últimos años. Facundo Campazzo ha dejado grandes momentos de baloncesto en estos dos años en los que la cesión del Real Madrid ha permitido a la afición murciana disfrutar de un jugador de categoría Euroliga. El juego del equipo ha estado marcado por el base argentino, que es un jugador que absorbía todo el protagonismo tanto en la creación como en la anotación. Con los nuevos fichajes se pasa a un modelo menos dependiente de un solo jugador, pero en el que los bases seguirán teniendo mucho peso en el apartado ofensivo, secundados por expertos tiradores y a la espera de la recuperación de Vitor Faverani y de comprobar si el fichaje de Marko Lukovic es un acierto.

El cuatro serbio llega para paliar la salida de Nemanja Radovic, que se había convertido en un clásico del club y un ídolo de la afición en las tres temporadas y media que disputó con ellos. Aunque los números del montenegrino no son los de un jugador estrella, si que su rendimiento general fue muy bueno y siempre lo daba todo en la pista. Además esas estadísticas hay que valorarlas en función de su tiempo en pista, al compartir puesto con uno de los buques insignia del club, Jose Ángel Antelo. Precisamente el gran capitán es otra de las bajas importantes para esta temporada, ya que el infortunio a vuelto a cebarse en él en forma de lesión de larga duración (6 meses de tiempo estimado).

Para suplir estas importantes bajas han llegado veteranos de la Liga Endesa como Brad Oleson, Clevin Hannah y Alex Urtasun, que dan un rendimiento asegurado y la experiencia necesaria, y también nuevas apuestas como el ya mencionado Lukovic y Charlon Kloof. A ello hay que sumar la previsible mejora de jugadores que vivieron el año pasado su primera experiencia en ACB, como Marcos Delía, Kevin Tumba, llegado a mediados de la temporada pasada, y Ovie Soko, que el año pasado no pudo jugar con regularidad por culpa de las lesiones.

UCAM Murcia (Media day)

Otra de las incógnitas que puede marcar la temporada será el estado y rendimiento de Vitor Faverani. Como hemos comentado en innumerables ocasiones, el brasileño es uno de esos jugadores con condiciones para dominar el baloncesto europeo pero machacado por las lesiones y con dudas sobre su carácter. A su nivel máximo sería un lujo que Murcia no podría permitirse, a nivel medio hablaríamos del activo más importante en el ataque interior del equipo, pero si no consigue ser regular por las lesiones o por mentalidad no pasará de ser decisivo en algún partido concreto y poco más. De momento no ha empezado la temporada, lo cual confirma las dudas, pero no podemos olvidarnos de su calidad y condiciones, que de conseguir centrarse y estar sano como otras épocas, podría hacer soñar a los murcianos con cotas más altas que simplemente estar en tierra de nadie en términos clasificatorios.

Ibon Navarro. (JM Casares)

Quizás la llegada más importante sea la del nuevo técnico. Ibon Navarro es un entrenador muy joven y con escaso bagaje, pero que se ha ganado una buena fama y del que se espera mucho. Su carácter, intensidad y pasión a la hora de dirigir le han servido para ser un personaje con cierto toque mediático al estilo de las "fucking rules" de Moncho Fernández, y su buen hacer en los meses que dirigió a Baskonia, sumado al buen aprovechamiento de los escasos recursos con los que contó en Manresa (a pesar del descenso), le han granjeado una buena fama entre la prensa especializada. Ahora está ante su mejor oportunidad hasta el momento: comienza la temporada desde el inicio, no como en Baskonia, y se encuentra en un equipo de recursos muy superiores a los que tuvo en Manresa. Si consigue transmitir toda su energía a un equipo que ya cuenta con jugadores aguerridos, implicados y físicos puede ser el inicio de su consagración o, como el equipo, quedarse algo más en tierra de nadie. En Murcia le van a exigir y tendrá que convivir con la comparación constante que sufren los nuevos técnicos que pasan por allí: el añorado Fotis Katsikaris.

Resumiendo: el UCAM Murcia pasa de ser una plantilla muy dependiente de una gran estrella a convertirse en un equipo bien armado y donde el mayor valor estará en el grupo, manteniendo ese carácter aguerrido de otros años con jugadores físicos e implicados, buenos veteranos de rendimiento asegurado y algunas incógnitas que, de resolverse en positivo, pueden llevarlo más arriba de lo inicialmente esperado. Como a otros equipos de parecido presupuesto puede verse penalizado por disputar competición europea, pero el no depender tanto de un solo jugador puede hacer que este hándicap no se note tanto como en algunos momentos del año pasado. Otro de los puntos claves de lo que será su temporada será el estado físico de la plantilla en general ya que piezas claves como Faverani u Oleson son jugadores susceptibles de perderse bastantes partidos y la lesión grave de Antelo ha trastocado el plan inicial.

LA PLANTILLA AL COMPLETO. PUESTO A PUESTO, NOMBRE A NOMBRE:

BASES: CLEVIN HANNAH, CHARLON KLOOF Y ALBERTO MARTÍN

-Clevin Hannah (29 años/1.79)

Clevin Hannah (ACB Photo)

El estadounidense con pasaporte senegalés es el sustituto del Facu como base titular. Hannah se está convirtiendo en un clásico de nuestra liga al ser ya su tercer equipo en ella. Sus medias en los 72 partidos disputados en ACB hasta el momento son de 11.1 puntos, con porcentajes de 40% en tiros de 3, 50% en tiros de 2 y 88% en libres, 3 asistencias y 10.3 de valoración. Se trata de un jugador ligeramente más anotador que director, sobrio, regular y con buenas rachas de tiro y anotación con las que puede dinamitar partidos. No es un base estrella pero si es un jugador de un alto rendimiento asegurado y mucha calidad ofensiva.

-Charlon Kloof (27 años/1.91)

Charlon Kloof (ACB Photo)

Internacional por Holanda, el nuevo base de Murcia debuta en la Liga Endesa. Con formación en la NCAA, ha jugado en Turquía, Grecia y Macedonia, país en el que ha destacado ganando la liga y siendo nombrado MVP de la final. Puede desempeñar las funciones de base y de escolta y se trata de un jugador con un gran físico y muy buen defensor. Sus penetraciones, muchas veces acabando en mate, y su intensidad en el campo han empezado a hacer las delicias de los aficionados del UCAM. Otra pieza importante para sumar en el baloncesto agresivo y de intensa defensa que quiere realizar Ibon Navarro.

-Alberto Martín (22 años/1.80)

Alberto Martín (foto:Gigantes)

El ex canterano del Real Madrid e internacional español en categorías inferiores vuelve a formar parte de la primera plantilla tras un año en el Calzados Robusta de LEB Oro. Tras haber destacado en sus años de formación, al base madrileño le está costando convertirse en un jugador regular a nivel profesional. Sus estadísticas en Clavijo, han sido poco destacadas, pero en Murcia confían en su capacidad de mejora ya que tiene 22 años y en sus condiciones para dirigir y asistir. Puede acabar teniendo más minutos de lo que se espera a lo largo de la temporada, si Kloof juega minutos de escolta y puede ser pieza importante si hay alguna baja o lesión, como en el partido de Siberia donde fue el segundo base ante la ausencia de Hannah.

VALORACIÓN SOLOBASKET

El UCAM Murcia mejora en la posición de base con respecto al año pasado. Es cierto que ninguno de sus bases alcanza el nivel del Facu Campazzo, pero teniendo en cuenta la floja temporada pasada de Llompart, se mejora mucho en el puesto de segundo base con un Charles Kloof, que aunque no pinta a estrella, si puede ser una de las sensaciones de la ACB, con sus mates e intensidad en el juego. El dúo que forman Hannah y Kloof es muy complementario y pueden jugar juntos sin problemas. Además hay que contar con Alberto Martín, que será el tercer base, pero que está demostrando que puede aportar en los minutos que juegue. Se mejora claramente en defensa y físico en relación al año pasado y en ataque, la suma de Kloof y Hannah, puede sustituir tranquilamente los puntos de Campazzo, aunque no tanto su creatividad.

ESCOLTAS Y ALEROS: BRAD OLESON, VITOR BENITE, ÁLEX URTASUN, SADIEL ROJAS Y OVIE SOKO

-Brad Oleson (34 años/1.91)

Oleson y Beirán (Foto:ACB)

Es evidente que el escolta de Alaska no es el que era a sus 34 años y bastante castigado por las lesiones en los últimos años, pero también lo es que para un equipo como Murcia es un lujo contar con alguien con su historial. Mientras su estado físico lo respete, será un seguro de vida aportando su tiro de tres, su defensa, sus penetraciones y su experiencia. Es posible que no de picos como el partido de Baron en O Sar, pero si que será mucho más regular y constante en su rendimiento que el americano.

-Vitor Benite (27 años/1.94)

Benite fue un huracán anotador (Foto: Imquality - Javier Bernal)

Se esperaba más del tirador brasileño desde su llegada a Murcia y aunque es cierto que su segunda temporada mejoró mucho la primera al aumentar su acierto en el tiro de tres y con ello su anotación e importancia en el juego, sigue haciendo gala de cierta irregularidad. Es tan capaz de tener rachas de juego absolutamente brillantes como de desaparecer dentro del mismo partido. En un baloncesto tan físico como el actual, a los físicos menos privilegiados les cuesta superar a las defensas a lo largo de todo un partido, pero no podemos olvidar su exquisita muñeca y sus recursos ofensivos cuando está en racha. La pareja de tiradores que formará con Oleson esta temporada puede dinamitar muchos partidos.

-Álex Urtasun (33 años/1.93)

Álex Urtasun (foto:championsleague.basketball)

El último fichaje, motivado por la grave lesión de Antelo en pretemporada, puede haber sido todo un acierto. Es cierto que con la ausencia del capitán había que fichar un cupo si o si, pero también lo es que la dirección técnica estuvo muy ágil y fichó al posiblemente mejor jugador formado localmente que podían fichar en ese momento. No les importó descolocar el plan inicial, ya que al contar con un jugador versátil como Soko podían permitírselo. No olvidemos que ha promediado por encima de la decena de puntos en sus dos últimas temporadas, en Fuenlabrada y en el Sluc Nancy francés. En el partido contra el Enisey ruso ya demostró lo que puede aportar siendo el máximo anotador en el día que eran baja Oleson y Hannah.

-Sadiel Rojas (28 años/1.98)

Sadiel Rojas (Foto: Carlos González)

El bravo jugador dominicano va camino de convertirse en uno de esos casos de jugadores extranjeros asociados en la memoria a un único equipo, algo extraño en los tiempos modernos pero muy común en el baloncesto de antaño. La simbiosis entre Rojas y UCAM Murcia no puede ser mejor. Es el jugador que lleva dotando al equipo de garra y lucha para dar un estilo definido que mezcla estilistas y guerreros. Y Sadiel es el guerrero supremo, de esos jugadores que amas si es de tu equipo, como le demuestra la afición diariamente, y que odias si eres del rival. Luchador incansable y defensor inagotable, también saca a pasear su tiro de tres con buenos porcentajes. Esta será su cuarta temporada en el club y todo hace indicar, que a menos que un equipo de mucho mayor presupuesto se enamore de su pasión, serán muchas más.

-Ovie Soko (26 años/2.01)

Ovie Soko (Foto: Carlos González)

Es posible que no sea adecuado meter al británico en la posición de alero, ya que tras la lesión de Antelo jugará la mayor parte del tiempo de 4. Soko parecía un fichaje de lo más interesante para el año pasado y que sería un asiduo de las mejores jugadas de la jornada dado su gran físico, pero precisamente eso fue lo que falló. Las lesiones solo le permitieron disputar 9 partidos con UCAM. Si le respeta su físico, este año debe dar un paso adelante, puesto que entre él y el recién llegado Lukovic tendrán prácticamente toda la responsabilidad en el puesto de ala-pívot tras la salida de Radovic y la lesión del capitán.

VALORACIÓN SOLOBASKET

Se mantienen del año pasado Sadiel Rojas, Vitor Benite y Ovie Soko, por lo que la comparación sobre si se mejora estará en el dúo Oleson/Urtasun versus Baron/Pocius. También podríamos decir que se gana un jugador si Soko está sano, pero al tener que jugar de cuatro muchos minutos ya no entra en la valoración. La comparación es bastante igualada, aunque vamos a dar ligera ventaja a la pareja actual, ya que Baron solo rindió como se esperaba en momentos puntuales y Pocius tuvo una temporada bastante decepcionante. Pero, como ya hemos comentado varias veces, dependerá del estado físico del ex del Barça y de si puede jugar la mayoría de los partidos de la temporada.

ALA-PÍVOTS/PÍVOTS: MARKO LUKOVIC, JULEN OLAIZOLA, MARCOS DELÍA, KEVIN TUMBA, VITOR FAVERANI Y JOSÉ ÁNGEL ANTELO

-Marko Lukovic (25 años/2.06)

Marko Lukovic

El serbio se estrena en la Liga Endesa y hay muchas expectativas puestas en él. Por desgracia, la idea era que pudiera ir aclimatándose sin presión bajo la tutela de Antelo, pero ahora tendrá que asumir un papel muy protagonista. Además sufrirá la comparación constante con un ídolo de la afición como Nemanja Radovic. Sus números en la Liga Adriática son más que ilusionantes: 4º máximo anotador con 16.8 puntos, 3º en rebotes con 7.3 y el 5º más valorado con 17.3. Pero la ACB es una liga de difícil adaptación y es un jugador aún muy joven. Si consigue reducir su tiempo de aclimatación y mostrar en la Liga española lo que ha hecho en otros países, puede ser una de las sorpresas agradables.

-Julen Olaizola (24 años/2.02)

Julen Olaizola (ACB Photo/J. Bernal

Jugador de complemento que contará con pocos minutos pero que aportará garra e intensidad cuando pise el campo. En sus dos primeros partidos solo ha promediado 2 minutos pero nadie duda de que lo dará todo cada vez que salte a la cancha.

-Marcos Delía (25 años/2.11)

Delía machaca el aro (Javier Bernal - Imquality)

Es indudable que se esperaba más del pívot argentino en su temporada de debut pero pagó el peaje de ser novato en Europa. Para esta temporada se espera mayor rendimiento y así lo está dando en los primeros partidos, pero está por ver cual será su rol cuando se recupere Faverani. Delía puede aportar en ataque y defensa, pero se puede quedar un poco en tierra de nadie si el brasileño consigue ser regular, ya que no tiene su calidad ofensiva ni la exuberancia física de Tumba. Eso si, si Vitor se pierde muchos partidos, el internacional argentino será absolutamente clave en la temporada de UCAM Murcia.

-Kevin Tumba (26/2.06)

Tumba debutó nada más llegar (Foto: Imquality - Javier Bernal)

Llegó en enero del año pasado para paliar la baja de Faverani cuando el brasileño se fue al Barça y ha convencido en tierras murcianas. Su gran físico y su capacidad de intimidación encaja en la parte guerrera de la plantilla y juntandolo con Rojas, Soko y Kloof pueden formar un equipo en pista con unas capacidades físicas envidiables. En este inicio de campaña ya se ha situado en la lista de máximos taponadores (13º) y de reboteadores (10º) a pesar de jugar solo 20 minutos por partido.

-Vitor Faverani (29 años/2.13)

Vitor Faverani, ganando el espacio para poder rebotear. Foto: ACB Photo/J.Bernal

Poco más hay que añadir a todo lo dicho y escrito sobre Faverani. Un jugador que si le respetaran las lesiones y se centrara podría dominar Europa, pero que ya ronda la treintena y aún no ha dado el salto esperado por todos. Si consigue mantenerse sano será una amenaza ofensiva interior que pocos equipos del nivel presupuestario de Murcia tienen. Si no pues puede aportar buenos momentos que den victorias como el año pasado. Si diera ese rendimiento esperado, sería una (o la principal) de las claves para que UCAM aspirara a cotas más altas.

-José Ángel Antelo (30 años/2.06)

Antelo fure (Foto: Javier Bernal / ACBPHOTO)

VALORACIÓN SOLOBASKET

A priori empeora la posición con respecto a la plantilla que inició la liga la temporada pasada. El único factor positivo es la mayor adaptación de Delía y Tumba y el posible buen rendimiento de Lukovic, algo que aún está por ver. La baja de Radovic es muy importante y más tras la ya muy mencionada lesión. Si Lukovic consiguiera rendir al nivel de la Liga Adriática, Soko mantenerse sano y adaptarse al puesto, y Faverani estar sano y centrado todo el año, sería un buen juego interior, pero de momento hay demasiadas incógnitas por despejar.

OBJETIVOS Y VALORACIÓN PLANTILLA SOLOBASKET

UCAM Murcia ha formado un equipo compacto que va a estar marcado por el carácter de un entrenador joven, pasional y con ambición. Mantiene ciertos rasgos característicos como es mezclar jugones (Hannah), con tiradores (Oleson y Benite) y guerrilleros (Rojas, Kloof, Tumba). Tiene jugadores para tener un equipo de muy alto nivel defensivo en pista como podría ser el quinteto formado por Kloof, Oleson, Rojas, Soko y Tumba, con un alto nivel atlético y mucha intensidad. Su capacidad ofensiva genera más dudas, puesto que a los exteriores con puntos asegurados (Hannah, Oleson, Benite) deberían sumarse Lukovic y Faverani para no depender solo del acierto desde fuera. Si las incógnitas no salen bien, el objetivo será mantenerse en tierra de nadie y no verse afectados por la lucha por el descenso. Si Faverani y Lukovic aportan a alto nivel podrían meterse en la batalla por los últimos puestos de playoff. Lo mismo se puede aplicar a la BCL, que les restará energías pero podrían convertirse en una de las sorpresas.