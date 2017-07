Zoco ACB: ¿El Chacho a Moscú? Ni Jackson, ni Melli, ni Miller al Barça

Repasamos de modo breve algunos de los rumores de mercado más relevantes que se han producido en las últimas horas. No hay ningún movimiento oficial pero se trata de noticias importantes de confirmarse, que afectan príncipalmente a Real Madrid y F.C. Barcelona Lassa, pero también de otros equipos de la Liga Endesa.

Los agentes de Sergio Rodríguez se reunieron con el CSKA de Moscú

Según publica Nikos Vardas en Eurohoops.net el equipo ruso está muy interesado en contar con el Chacho como sustituto de Milos Teodosic, cuando se confirme el fichaje del serbio por una franquicia NBA. El periodista griego ya había adelantado el interés de los de Moscú a finales de mayo, del cual ya nos habíamos hecho eco.

Vardas habla de una impresionante oferta de 10,7 millones de euros por tres temporadas, algo lógico después de la que hicieron a Teodosic para intentar que se quedara. Sustituiran a un base que fue MVP de la Euroliga por otro que también ganó ese título. Asi mantendrían una pareja de base y escolta de lo mejor, si no la mejor, de Europa.

En el Real Madrid esperan que si el base canario decide volver a Europa sea para jugar con ellos, pero las cantidades que se manejan parecen solo al alcance del trasatlántico ruso.

Informamos de la oferta de los blaugrana por Aaron Jackson y hoy salía la noticia de que el base habría aceptado una oferta de la liga china por unas cantidades que difícilmente le ofrecerían en Europa.

Darius Miller, que se daba ya por hecho, finalmente retornará a los Pelicans donde ya jugó tres temporadas, según la información publicada por David Pick.

En las últimas horas se hablaba en diferentes medios del interés de los catalanes por Nicolo Melli, así como también había sonado para el Real Madrid, pero, según el propio Pick, el italiano habría rechazado una importante oferta de Atlanta Hawks para fichar por el Fenerbahçhe Dogus de Zeljko Obradovic, actual campeón de la Euroliga.

Source: Nicolo Melli has rebuffed an NBA offer from Atlanta and signed a multi-year deal with Euroleague gold-winners Fenerbahce.

— David Pick (@IAmDPick) 6 de julio de 2017