Análisis del traspaso de Jimmy Butler: los Wolves deciden dejar de esperar

Como anunciaba Mike Maestre en el resumen de la noche del draft de ayer, los Minnesota Timberwolves se han hecho con los servicios de Jimmy Butler y la elección número 16 de los Bulls (Justin Patton) a cambio de Kris Dunn, Zach LaVine y la séptima elección del draft, en la que los Bulls eligieron al interior finlandés Lauri Markkanen.

El traspaso fue una gran sorpresa porque se dio momentos antes del comienzo de la ceremonia del draft, de modo que los Bulls aseguraron que la elección la harían ellos.

Para los Timberwolves el traspaso es un acierto tremendo. Fichan a uno de los mejores exteriores de la liga, un jugador extremadamente fiable en la toma de decisiones, con un rendimiento excelso en defensa y una mejora sensible en la parte ofensiva del juego en las últimas temporadas, hasta el punto de promediar 23,9 puntos en la temporada pasada.

Butler ha sido All-Star en las tres últimas temporadas, tres veces en el Segundo mejor equipo defensivo y esta temporada ha sido incluido en el Tercer mejor equipo de la NBA. Por último, hablamos de un jugador aún joven (27 años) al cual le quedan tres años más de contrato con un salario más que asequible para los tiempos que corren (le quedan por recibir unos 57 millones en tres años).

Butler sustituye en el quinteto inicial de los Timberwolves a Zach LaVine, un jugador de mucho talento pero que ha demostrado una gran inconsistencia defensiva en los tres años que lleva en la liga. Además, en la parte ofensiva, aunque se haya mostrado como un prometedor anotador, no ha mostrado gran interés por el juego combinativo, con lo que se le ha tachado de individualista.

Butler mejora en gran medida el juego exterior de los Wolves, que necesitaba un jugador que asegura anotación combinada con una buena toma de decisiones. Seguro que Thibaudeau, el entrenador que catapultó a Butler a la élite de la NBA, sabrá aprovechar las cualidades de un jugador al que conoce perfectamente.

Video of Jimmy Butler East All-Star | 2017 Top 10

Por parte de los Bulls, el traspaso es difícil de entender. Ya he descrito las cualidades de Zach LaVine, pero he de detallar otro inconveniente que podría jugar en su contra de manera alarmante. El escolta se lesionó de gravedad y se perdió la mitad de la temporada pasada. Desconocemos cómo volverá en esta temporada, pero dicho percance podría afectar gravemente el rendimiento de uno de los jugadores con mejor físico de la NBA.

Los otros jugadores que llegan a los Bulls son Kris Dunn y Lauri Markkanen. El primero fue una auténtica decepción el año pasado en los Wolves. Esperaban a un base físico que aumentara el ritmo del equipo y generara situaciones de ventaja debido a sus penetraciones. No hemos visto nada de eso. Dunn se mostró como un jugador muy tímido que no penetraba y no obtenía situaciones favorables para su equipo. Solo lleva un año en la liga, pero deberá mejorar mucho su rendimiento para tener algún tipo de impacto en la liga.

Markkanen es un pívot moderno de 2,13 cm, que destaca por su tiro exterior y su gran movilidad a pesar de su estatura. Podría cubrir el puesto de pívot en la franquicia de Illinois durante muchos años, pero su futuro rendimiento es toda una incógnita.

Video of Zach LaVine POSTERIZES Len with the Slam! l 11.25.16

Por último, me gustaría dejar una impresión. Los equipos que han estado tankeando durante las últimas temporadas se han hartado de ello, porque ni mucho menos se ha traducido en un proyecto ganador. Los Lakers estuvieron tankeando para poder elegir a D’Angelo Russell, a quien han traspasado por Brook Lopez, un expiring al que podrían dejar marchar a cambio de nada en el verano que viene. En otras palabras, puede que a largo plazo los Lakers se hayan deshecho de Russell a cambio de nada, solo espacio salarial para que puedan fichar a una superestrella ya formada, lo único que garantiza resultados en la NBA.

Minnesota lleva desde el año 2004 sin meterse en playoffs. Para volver a alcanzar la ansiada postemporada, decidieron tener paciencia con un proyecto que juntara a los mejores novatos de cada draft. El resultado habla por sí mismo. Ha habido jugadores de gran calidad, como Kevin Love, Ricky Rubio, Andrew Wiggins y, sobre todo, Karl-Anthony Towns, un aspirante a MVP en los próximos años. Pero estos aciertos se han mezclado con decepciones absolutas, como Johnny Flynn o Derrick Williams.

Conseguir a una estrella mediante un traspaso es muy difícil y los Wolves se han hecho con ella. Jimmy Butler y Karl-Anthony Towns liderarán un proyecto que tiene muy buena pinta y al que se le han acabado las excusas.