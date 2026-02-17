¡Pleno para esta edición 2026 del All-Star Game! Si este nuevo formato fue un éxito en la cancha, los telespectadores también fueron numerosos para ver la consagración del Team Stars. Según Nielsen y Adobe Analytics, 8.8 millones de aficionados se reunieron en NBC, Peacock y Telemundo para ver a Anthony Edwards ganar su primer trofeo de MVP del partido de las estrellas.

87% de aumento respecto a 2025

Este All-Star Game 2026 registra el puntaje de audiencia más alto desde hace 15 años. Comparado con la edición 2025 que había sido una de las menos vistas de la historia con sus 4.7 millones de telespectadores, se trata de un aumento del 87%.

Un pico de 9.8 millones de telespectadores fue registrado al final del tercer enfrentamiento de la noche durante el encuentro en el cual Kawhi Leonard se encendió con sus 31 puntos para permitir al Team Stripes vencer al Team World liderado por Victor Wembanyama y clasificarse para la final. Una final ampliamente perdida por el equipo del jugador de los Clippers: 47-21.

Anthony Edwards 32 PTS, 9 REB, 3 AST, 1 STL, 6/15 3PT on 13/22 FG combined in all 3 games



All Star Game MVP 🤩 pic.twitter.com/UQ6tS4nUxA — NBA Performances (@NBARewinds) February 16, 2026

Regreso exitoso de la NBA en NBC

Para explicar esta explosión, obviamente está el éxito de este nuevo formato, pero la NBA también recibió un pequeño empujón de los Juegos Olímpicos. NBC difunde los Juegos de Milán-Cortina y su emisión “Primetime in Milan” difundida antes y después del All-Star Game generó un promedio de 26.6 millones de telespectadores.

Estas audiencias confirman el regreso exitoso de la NBA en NBC. Mientras que había perdido los derechos de la Gran Liga desde la temporada 2001-02, la cadena estadounidense registra muy buenas audiencias. Además de este All-Star Game, NBC atrae, en promedio, 2.6 millones de telespectadores en los encuentros de la temporada regular, es decir un aumento del 97% respecto al marcador realizado previamente por TNT principalmente en franjas similares.