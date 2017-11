Booker se lleva el duelo ante D'Angelo; Anteto no puede con el big-3 de Oklahoma

DIPO Y DOMAS, LA PAREJA DE MODA. Cuando Presti consiguió empaquetar a Oladipo y Sabonis rumbo a Indiana por Paul George, todo el mundo NBA se echó las manos a la cabeza; hoy son la pareja de moda. 14 para Víctor, 12+16 para el lituano y con la ayuda de Bogdanovic (17 pts) y Young (15 pts), nueva victoria para Indiana. En Sacramento, la buena noticia se llama Fox y viene en forma de rookie: 18 puntos y 5 asistencias. La mala, otra derrota y son, a día de hoy, uno de los tres equipos que solo ha sumado una victoria, junto a Dallas y Atlanta. Y hoy visitan al líder del Este.

BOOKER SE LLEVA EL DUELO DE ANOTADORES. 32 para Devin, una locura. Pero 33 anotó D'Angelo Russell, que no se quedó corto en intentarlo. Solo la enorme aportación de Mike James (24 pts) descompensó la balanza y le hizo sumar a Phoenix la tercera victoria de la temporada, la primera fuera de casa tras 10 derrotas seguidas [contando desde el curso pasado]. TJ Warren con 20+11, clave, además de la diferencia en el rebote. Sin Jarret Allen, Phoenix recogió 22 rebotes más que Brooklyn, 66 por 44 (28 de los cuales los capturaron entre Len y Chandler). Los Nets frenan su escalada, los Suns quieren demostrar que no son el ridículo de la conferencia.

Damn... thought Devin Booker was friends with D'Angelo Russell pic.twitter.com/6gZXfnOQct

DEMASIADA OKLAHOMA PARA ANTETOKOUNMPO. Lo bueno de tener un big-3 es que si falla uno, quedan dos. Ante los Bucks, Paul George, con 20, fue el mejor del trío de los Thunder. Pero la sorpresa fue encontrar a Jerami Grant (17 pts) empatado con Melo y por encima de Russ en la estadística de anotación. Westbrook se quedó a una asistencia del triple-doble, Adams sigue sumando doble-doble por noche prácticamente, hoy 14+11. Antetokounmpo (28 pts, 8 reb, 3 ast y 4 pérdidas) estuvo muy solo, con un Middleton muy fallón (3/13 tiros de campo) y Brogdon en 4 puntos. Ambos quedan con 4-3.

LOS LAKERS SE GUSTAN ANTE EL LÍDER DEL ESTE. RompIó el partido Los Angeles en el segundo cuarto y se fue con +13 al descanso. Y ni Harris, ni Reggie Jackson (18 pts cada uno) ni el enésimo doble-doble de Drummond (10 pts, 12 rbts) pudieron devolver a los Pistons a la cabeza. Lonzo (13 pts, 6 reb, 3 ast) lideró la manada, Kuzma (16 pts) e Ingram (13 pts) pusieron la efectividad en la primera parte y Nance Jr. (14+12) y Randle (17 pts, el mejor) cerraron el partido. Los Lakers se acercan al 50% de victorias, a la vez que bajan a los Pistons de la cabeza del Este... y dejan a su rival, Boston.

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

Desde Phoenix, vía Brooklyn, el escolta fue el mejor de la noche. Anotó de todas las formas y maneras hasta irse a 32 puntos (5/8 triples, 6/14 tiros de dos y un perfecto 5/5 desde el tiro libre), pero además capturó 7 rebotes y repartió 4 asistencias, para conseguir una nueva victoria para el equipo de Triano, que se pone 3-1 desde su llegada (3-4 en total). El mejor partido de Booker en lo que va de año, que supera por segundo partido consecutivo los 30 puntos.

Oh, of course you can watch some @DevinBook highlights!

32 points, 7 rebounds, 4 assists #SunsAtNets pic.twitter.com/8Jf10Zwskp