Brooklyn Nets 2017/18: último año de odisea

Pasado - 2016/17. El curso pasado, Brooklyn cumplió todos los pronósticos y fue el peor equipo de la NBA. Lejos, muy lejos de playoffs y con la figura de un Brook López mermado en sus rodillas como referente, pasaron sin pena ni gloria por la liga una temporada más, la cuarta desde que Danny Ainge les robara el presente y el futuro. La irrupción a cuentagotas de Hollis-Jefferson, el efecto Lin o Booker dieron algo de luz al proyecto de Prokhorov, pero lejos del concepto éxito. Y salió más en la prensa por el pick que Boston envió a Cleveland a cambio de Irving que por sus actuaciones deportivas.

Futuro - 2017/18. Nadie podía imaginar que un equipo hipotecado hasta 2019 podría llegar al inicio de la temporada con "tan buen" aspecto. Mucho mejor de lo que podían soñar en Brooklyn, al menos. Ha salido Brook en su último año de contrato, y han llegado nombres como Mozgov, Carroll o Zeller, además de D'Angelo. Tiene mucho trabajo Kenny Atkinson, está claro, pero puede sentar las bases del futuro. La elección de Jarrett Allen, al que muchos consideran el robo de la primera ronda. El nivel del Este, con Atlanta, Indiana o Chicago rozando el ridículo, puede aupar a Brooklyn mucho más arriba de lo que hubiéramos dos años atrás.

La estrella

D'Angelo Russell. La elección de Lonzo forzó su salida y los Nets apostaron por él. Es, por unanimidad, el líder de los Nets y tendrá 82 oportunidades de mostrar su telanto y el hielo que corre por sus venas. Un anotador sin limitaciones pero un general en la pista por confirmar, es momento de que D'Angelo demuestre a Magic el error que cometieron los Lakers dejándole salir de Los Ángeles.

Atentos a...

Rondae Hollis-Jefferson . Sonará a tópico, pero es el año de RHJ. Una lesión le alejó del éxito dos temporadas atrás, un equipo horrible ocultó los focos. La llegada de Carroll le puede alejar de la titularidad, pero convertirse en un sexto hombre y explotar desde el banquillo debería ser el reto de Rondae para esta temporada.

Jarrett Allen. Elegido en el nº22, Allen ha sido considerado por muchos el robo del draft. El center tendrá por delante en la rotación a Mozgov y Zeller, por lo que no descartemos que acabe el año como titular si encaja bien en el sitema de los Nets. Hasta entonces, tiene un año para aprender antes de que Brooklyn vuelva a competir por la élite de la NBA.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Jeremy Lin 7 Escolta D'Angelo Russell 1 Alero Allen Crabbe 9 Ala-pívot DeMarre Carroll 33 Pívot Timofey Mozgov 20

Plantilla

(Al cierre de la edición: 11/10/2017)

