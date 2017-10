Chicago Bulls 2017/18: la más que necesaria reconstrucción

REPASA EL PROYECTO DEL RESTO DE FRANQUICIAS

Pasado - 2016/17. El verano pasado Chicago Bulls gastaba su última bala antes de iniciar la tan necesaria reconstrucción. Perder a dos pilares de los pasados años como Derrick Rose y Pau Gasol no hizo que el proyecto se viniese abajo y Gar Forman quiso activar el plan B. Además, sobre el papel, tampoco tenía tan mala pinta, y es que formato un big-three con Wade, Rondo y Butler (al menos) invitaba a soñar. Pero las piezas no encajaron y se colaron en playoffs de manera 'in extremis'. Una vez ahí estuvieron cerca de dar la campanada y eliminar a Boston Celtics, pero la lesión de Rajon Rondo les dejó sin opciones de seguir compitiendo. Ahora sí, era el momento de empezar a reconstruir.

Futuro - 2017/18. Chicago Bulls afronta una temporada en la que el objetivo número 1 es el tanking. Es el último draft en el que realmente se premiará ser de los peores equipos y los Bulls están llamados a ser uno de ellos. El Draft 2018 llama a la puerta y no queda otra que desarrollar jóvenes talentos y crecer poco a poco. El primer paso de la reconstrucción se dará este año.

Video of Chicago Bulls' Top 10 Plays of the 2016-2017 NBA Season

La estrella

Zach LaVine. La salida de Jimmy Butler ha hecho que prácticamente quede desolado el estatus de estrella en Chicago. Sin embargo, si hay alguien que parte con ventaja en este apartado es Zach LaVine. Recién traído desde Minnesota, el joven escolta tiene las llaves de la ciudad. Y, ante sus ojos, la oportunidad de brillar en una franquicia que confía en él.

Atentos a...

Lauri Markkanen . Es el futuro y uno de los culpables de que Butler ya no juegue en Chicago. Viene de brillar en su primer EuroBasket con Finlandia y se espera que empiece a brillar desde el minuto uno. Tiene los fundamentos de un jugador diferente y está llamado a ser la piedra angular del proyecto.

. Es el futuro y uno de los culpables de que Butler ya no juegue en Chicago. Viene de brillar en su primer EuroBasket con Finlandia y se espera que empiece a brillar desde el minuto uno. Tiene los fundamentos de un jugador diferente y está llamado a ser la piedra angular del proyecto. Kris Dunn. El joven base viene de hacer una temporada bastante pobre como rookie, pero los Bulls han confiado en su talento y le han dado el volante del equipo. En sus manos está saber aprovecharlo.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Kris Dunn 11 Escolta Zach LaVine 5 Alero Justin Holiday 3 Ala-pívot Nikola Mirotic 6 Pívot Robin Lopez 13

Plantilla

(Al cierre de la edición: 13/10/2017)

ASÍ FUE EL MERCADO DE FICHAJES

Chicago Bulls [2017]