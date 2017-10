Detroit Pistons 2017/18: ahora o nunca más

REPASA EL PROYECTO DEL RESTO DE FRANQUICIAS

Pasado - 2016/17. Se le entregaron plenos poderes a Stan Van Gundy y la cosa no salió del todo bien. Se quedaron a cuatro victorias de los playoffs pero han perdido a dos titulares que sumaban casi 30 puntos por noche. Eran una de esas franquicias que ni generaban buen juego ni apetecía ver: pick'n'roll y mucho aclarado, juego interior del de los 2000, desfasado ante los KAT, Embiid o Porzingis de hoy en día. Ese espacio de vacío absoluto entre los equipos que no llegan a playoffs y los que no van a tener ser de los cinco primeros del draft.

Futuro - 2017/18. Sigue vigente el binomio Reggie Jackson-Andre Drummond, pero llega algo de sentido común: Avery Bradley. La elección de Luke Kennard, un exterior con muchísimos puntos en las manos (que puede quedarse en Fredette o ser un jugador fiable) y la, ahora sí, exigencia a Stanley Johnson de afianzarse como titular y referente, sobre todo en defensa. Han salido Baynes y Morris, dos piezas fuertes en el juego interior, pero en general, el verano de Van Gundy no es negativo. El único objetivo, viendo el nivel de la conferencia, es entrar en playoffs. Charlotte, Miami y Philadelphia, las grandes amenazas.

Video of Detroit Pistons' Top 10 Plays of the 2016-2017 NBA Season

La estrella

Andre Drummond. No es la estrella que los aficionados de Detroit soñarían: un jugador capaz de hacer 20-15 pero con un impacto en el juego lejos del que se le exige al líder de un equipo. Lagunas en el tiro libre, problemas en defensa ante jugadores abiertos y una cabeza todavía por amoblar. Y, a la vez, un contrato de 22 millones por temporada. Mínimo, volver a las cifras de 2016. Obligatorio, subir al 50% en tiros libres. Ideal, entender el juego de Reggie Jackson y empezar a ser una referencia en la pintura y en la franquicia. Por suerte tiene 24 años todavía.

Atentos a...

Stanley Johnson . Las esperanzas en Stanley siguen vigentes en Detroit. Y tras la salida de KCP se le va a exigir un paso adelante. El año pasado bajó sus prestaciones respecto a su temporada de rookie, pero en este tercer curso debe convertirse en su año. La llegada de Bradley le libera de tareas en defensa, por lo que podría ser una buena noticia para demostrar su habilidad en ataque. Eso o apagar la llama de esperanza...

. Las esperanzas en Stanley siguen vigentes en Detroit. Y tras la salida de KCP se le va a exigir un paso adelante. El año pasado bajó sus prestaciones respecto a su temporada de rookie, pero en este tercer curso debe convertirse en su año. La llegada de Bradley le libera de tareas en defensa, por lo que podría ser una buena noticia para demostrar su habilidad en ataque. Eso o apagar la llama de esperanza... Avery Bradley. Salir de Boston es duro, especialmente para el único jugador que quedaba en la plantilla de la época del big-three original, pero Avery llega a una ciudad donde puede, desde el día uno, ser una referencia. Hace años quedó atrás el estereotipo de gran defensor para convertirse en, además del mejor defensor exterior de la liga, una arma letal desde la media y larga distancia. Todo lo que no sea entrar en el mejor equipo defensivo sería una sorpresa; el premio a Jugador Defensivo del Año, un objetivo real.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Reggie Jackson 1 Escolta Avery Bradley 22 Alero Stanley Johnson 7 Ala-pívot Tobias Harris 34 Pívot Andre Drummond 0

Plantilla

(Al cierre de la edición: 13/10/2017)

ASÍ FUE EL MERCADO DE FICHAJES

Detroit Pistons [2017]