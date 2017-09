Donald Trump aviva el cisma presidencial con la NBA

Donald Trump vuelve a ser (inevitablemente) protagonista de la actualidad de la NBA. Se acerca el momento de la tradicional visita de los campeones deportivos de las grandes ligas estadounidenses a la Casa Blanca y la polémica se ha vuelto a desatar.

Esta tradición no existirá este año. Así ha quedado refrendado tras los últimos acontecimientos.

En el media day de Golden State Warriors, actual campeón de la NBA, Steph Curry dejó entrever que el equipo podría rechazar la invitación a tal tradicional evento en Washington. Tras esto, Trump escribió otro de sus incendiarios tweets en el que directamente retiraba la invitación.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de septiembre de 2017

Como es habitual, los jugadores se han protegido del ataque. Las respuestas más contundentes las dan otras dos megaestrellas: LeBron James y Kobe Bryant.

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) 23 de septiembre de 2017

A #POTUS whose name alone creates division and anger. Whose words inspire dissension and hatred can't possibly "Make America Great Again" — Kobe Bryant (@kobebryant) 23 de septiembre de 2017

Otro de los equipos invitados, North Carolina Tar Heels (NCAA), ha rechazado de inmediato la invitación al recibir estas noticias. Los Warriors, por su parte, han decidido sacar un comunicado oficial:

Statement from the Golden State Warriors: pic.twitter.com/6kk6ofdu9X — Warriors PR (@WarriorsPR) 23 de septiembre de 2017

A recordar que esta visita a la Casa Blanca fue instaurada por Kennedy y regularizada periódicamente por Reagan.