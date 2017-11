Duodécima victoria seguida de los Celtics; Harden guía a los Rockets en Indiana

DeRozan falló dos tiros en la última posesión

Los Rockets se muestran como un equipo temible

Oklahoma vuelve a la senda de la victoria

LA NOCHE NBA EN 4 CLAVES

12 VICTORIAS SEGUIDAS PARA LOS CELTICS. Nadie frena a los Celtics, ni siquiera uno de los gallos del Este como los Raptors y sin la presencia de su gran estrella, Kyrie Irving, que sigue de baja por el golpe en la cabeza que le dio Baynes en el anterior partido. En un partido muy igualado, Al Horford fue el mejor con 21 puntos y 8/9 en tiros de campo. DeRozan tuvo dos tiros en la última posesión que falló, con lo que la victoria se quedó en el Garden.

LOS PISTONS SIGUEN EN LOS PUESTOS ALTOS DEL ESTE. Nadie preveía un arranque de temporada tan exitoso para los Pistons. Ayer vencieron a los Miami Heat, con actuaciones destacadas de Harris y Bradley, con 25 y 24 puntos. Miami no jugó un mal partido y tuvo a Whiteside con su jugador más destacado, con 20 puntos y 12 rebotes. Sin embargo, los 14 triples anotados por los Pistons con un 50% de acierto decantaron la balanza hacia el lado local.

OTRA GRAN ACTUACIÓN DE HARDEN, ESTA VEZ EN INDIANA. Los Rockets se llevaron un triunfo fácil de la pista de los Pacers. El primer cuarto terminó con un 18-35 para los Rockets, que provocó un partido plácido para los texanos. James Harden volvió a tener un día inspirado y terminó con 26 puntos y 15 asistencias. Por parte de Indiana solo Oladipo estuvo a la altura del rival, con 28 puntos.

LOS THUNDER SE DAN UNA SESIÓN DE RECUPERACIÓN. Oklahoma recibía a Dallas en un momento idóneo. Los texanos son el peor equipo de la liga, algo que aprovecharon los Thunder. Sin embargo, no fue hasta el tercer cuarto cuando los Thunder decidieron el partido, con un parcial de 39-25. Paul George fue el más destacado del partido con 37 puntos y 8 rebotes. Descansaron varios jugadores en los Thunder, como Adams y Carmelo, algo que no aprovechó Abrines, que se quedó en 3 puntos en 14 minutos.

Video of Best of Paul George From the Last 2 Games

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES JUGADOR NÚMEROS Marc Gasol (Grizzlies) No jugó José Manuel Calderón (Cavs) No jugó Serge Ibaka (Raptors) 8 pts, 6 reb Ricky Rubio (Jazz) No jugó Álex Abrines (Thunder) 3 pts, 2 reb Willy Hernangómez (Knicks) No jugó Pau Gasol (Spurs) No jugó Nikola Mirotic (Bulls) No jugó Juancho Hernangómez (Nuggets) No jugó TOP 5 DE LA NOCHE Video of Top 5 Plays of the Night: November 12, 2017 EL MVP DE LA NOCHE: JAMES HARDEN Otra gran actuación de La Barba y van unas cuantas. Esta noche los Rockets visitaban Indiana y el escolta se puso manos a la obra para llevar el partido por buen puerto. Victoria fácil de los Rockets con 26 puntos y 15 asistencias de Harden. James Harden​ tallies 26 PTS, 15 ASTS & lifts the @HoustonRockets​ to their 6th consecutive win! #Rockets pic.twitter.com/QfSDN4blm3 — NBA (@NBA) 13 de noviembre de 2017 LOS DATOS DE LA NOCHE (NBA Stats) En las dos últimas temporadas, James Harden ha comenzado el último cuarto con 25 puntos y 10 asistencias en 20 partidos. El resto de jugadores de la NBA lo han hecho en 13 ocasiones entre todos.

(NBA Stats) Los Celtics no ganan 12 partidos consecutivos desde febrero de 2009.

(NBA Stats) Andre Drummond ha cogido 12 o más rebotes en los primeros 13 partidos de la temporada. El récord lo posee Moses Malone con 16 partidos en la temporada 1978-79. CLASIFICACIONES

NBA 13/11/17

Este

1 Boston 12 2 2 Detroit 10 3 3 Orlando 8 5 4 Washington 7 5 5 New York 7 5 6 Toronto 7 5 7 Philadelphia 6 6 8 Milwaukee 6 6 9 Cleveland 6 7 10 Miami 6 7 11 Indiana 6 8 12 Charlotte 5 7 13 Brooklyn 5 8 14 Chicago 2 9 15 Atlanta 2 11

Oeste

1 Houston 11 3 2 Golden State 10 3 3 San Antonio 8 5 4 Denver 8 5 5 Memphis 7 5 6 Minnesota 7 5 7 New Orleans 7 6 8 Portland 6 6 9 Utah 6 7 10 Oklahoma City 5 7 11 L.A. Clippers 5 7 12 L.A. Lakers 5 8 13 Phoenix 5 9 14 Sacramento 3 9 15 Dallas 2 11

NBA , 12/11/17

Puntos

1 Giannis Antetokounmpo

MIL 31.67 2 Kristaps Porziņģis

NY 30.36 3 James Harden

HOU 30.21 4 DeMarcus Cousins

NO 28.69 5 LeBron James

CLE 28.46 6 Anthony Davis

NO 27.25 7 Damian Lillard

POR 25.17 = Kevin Durant

GS 25.17 9 Stephen Curry

GS 25.15 10 DeMar DeRozan

TOR 24.67