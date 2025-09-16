El paso de Andrew Wiggins por la Conferencia Este podría ser breve. Tras verse involucrado en el traspaso que llevó a Jimmy Butler a los Golden State Warriors, el alero ya vuelve a ser objeto de rumores, ahora más que nunca, vinculado a Los Angeles Lakers. Según Marc Stein, el equipo angelino estaría interesado si los Miami Heat lo pusieran en el mercado.

Pero la especulación cobró aún más fuerza después de que Eric Pincus, de Bleacher Report, sugiriera una propuesta de traspaso que enfurecería a los aficionados de los Warriors: Wiggins podría acabar en los Lakers, un rival directo en la Conferencia Oeste.

La propuesta de intercambio

Andrew Wiggins durante el calentamiento previo a un partido de la NBA.

Los Lakers reciben: Andrew Wiggins, Jaime Jaquez Jr. y Drew Timme

Los Heat reciben: Rui Hachimura, Maxi Kleber y Dalton Knecht

El paquete, visto como un verdadero “robo” para los Lakers, recuerda en cierto modo al gran traspaso de febrero, cuando la franquicia logró sorprender al mercado al hacerse con Luka Doncic.

Por qué los Lakers lo harían

Para muchos, intercambiar a Rui Hachimura por Wiggins podría no parecer un gran salto. Pero, en la práctica, el ajuste es perfecto para las necesidades de los Lakers. Sin Dorian Finney-Smith, que se marchó como agente libre a los Houston Rockets, al equipo le falta un defensor perimetral. Wiggins llenaría exactamente ese hueco, aportando equilibrio a una plantilla actualmente más orientada al ataque.

Las piezas adicionales

Jaime Jaquez Jr., incluso después de una segunda temporada por debajo de las expectativas, fue cuarto en el premio a Novato del Año en 2024 y todavía mantiene potencial. Comparado con Dalton Knecht, que no rindió tras los traspasos y tuvo un pobre desempeño en la Summer League, Jaquez supondría una mejora clara.

Maxi Kleber, por otro lado, podría tener algún rol como “stretch five”, pero su contribución en la pista ha disminuido mucho en los últimos años. Hoy, su mayor valor reside en su contrato de 11 millones de dólares (aprox. 10,2 M€) que está a punto de expirar, lo que lo convierte más en un activo financiero que en una pieza clave del equipo.

Impacto de un intercambio así

No tendría el mismo impacto que el traspaso de Doncic, pero ver a los Lakers hacerse con Wiggins por este paquete sin duda generaría preguntas sobre cómo Los Ángeles logró aprovecharse de Miami y Brooklyn. Para los rivales Warriors, la frustración sería inevitable; Wiggins sigue siendo el tipo de jugador que encajaría perfectamente junto a Curry y Butler.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Lakers Brasil.