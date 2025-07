Lakers añadió a su plantilla al cinco deseado en forma de DeAndre Ayton hace unos días, pero su temporada baja no está siendo del todo la esperada. El contrato del pívot puede ser perjudicial, con un LeBron James que recogerá la opción de jugador por 52 millones, en paralelo a la salida de Dorian Finney-Smith. Sin embargo, James y Doncic quieren luchar por un campeonato de la NBA, unido al diálogo creado desde hace tiempo sobre la continuidad de Luka Doncic en Los Angeles Lakers.

¿Cuándo puede firmar la renovación Luka Doncic?

Es la gran cuestión planteada, ya que debido a que Doncic fue intercambiado en febrero, no se podrá firmar de manera oficial con Lakers hasta el 2 de agosto. No se espera que esa extensión sea ese mismo día y los aficionados a la franquicia de la ciudad de California deberán esperar un tiempo al acuerdo final. Doncic competirá con Eslovenia en el Eurobasket del 27 de agosto al 14 de septiembre -salen con la etiqueta de favoritos- y será cuando finalice cuando se discutan los últimos elementos del nuevo contrato, por lo tanto, podría ser a mediados de septiembre o finales del noveno mes de 2025.

¿Doncic se quedará en Lakers?

Todo hace indicar que Luka Doncic seguirá vistiendo la camiseta de Lakers por varias temporadas; incluso el jugador esloveno explicó su lealtad por la franquicia con un rotundo “por supuesto”. Doncic es una persona leal, lo demostró en el Real Madrid y durante su etapa exitosa en Dallas Mavericks, siendo ahora leal con Lakers.

No obstante, Doncic fue enviado en febrero por Mavs hasta Los Angeles en un espectacular terremoto NBA y él no demandó ese cambio. Fue traspasado allí por el equipo con el que pensó que jugaría para siempre. Si bien Doncic no es del tipo que presiona a una oficina principal o hace demandas, los Lakers necesitan asegurarse de no desperdiciar esta oportunidad de oro para construir una dinastía en torno al jugador esloveno que pueda tomar el relevo de Shaquille O’Neal, Kobe Bryant y LeBron James.

¿Cuál es el contrato que pueden ofrecer Lakers a Doncic?

Con esa lealtad característica de Luka Doncic que tanto lo caracteriza, lo normal sería firmar una extensión de cuatro años a razón de 228 millones de dólares con Lakers. El intercambio lo hace inelegible para la extensión del máximo de cinco temporadas por 345 millones; por tanto, Doncic podría optar por un contrato más corto de tres años y 165 millones de dólares, incluso con opción de jugador en el tercero y extender hasta la temporada 2028-29.

Ese rechazo podría darle la firma de un nuevo contrato por valor del 35% del límite salarial, sumado al aumento del 10 por ciento por cada temporada; se podría ver a un Luka Doncic firmar un contrato de cinco temporadas y un valor espectacular de 418 millones de dólares.

