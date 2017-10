Houston Rockets 2017/18: la esperanza que no muere

REPASA EL PROYECTO DEL RESTO DE FRANQUICIAS

Pasado - 2016/17. El segundo mejor equipo en eficiencia ofensiva, tan solo por detrás de los Warriors, y el tercero con un ritmo de juego más alto. Los Rockets del año pasado fueron un auténtico placer para la vista, con un James Harden protagonizando una temporada de nivel MVP aunque no fuese galardonado como tal. La llegada de Mike D’Antoni supuso una revolución para los de Texas, que vieron como su el aprovechamiento de sus jugadores con el nuevo sistema ofensivo se elevaba a cuotas increíbles.

Futuro - 2017/18. Los Rockets tienen que ir a por el título, está claro que es lo que pretenden con la adquisición de Chris Paul, pero nunca ha habido un equipo campeón que no fuese parte de la élite defensiva de la NBA. ¿Serán capaces estos Rockets de compensar su estratosférico nivel en ataque con una defensa digna de este? Con la adquisición de CP3, P.J. Tucker y Luc Mbah a Moute esto puede mejorar, pero tiene toda la pinta de que por mucho que remen acabarán ahogándose antes de llegar a la orilla, y es que el monstruo al que tienen que superar para conseguir el Anillo (Warriors) se antoja imbatible y eso si derrotan antes a Spurs y Thunder. Hay lugar para la esperanza, pero a día de hoy imaginarse a los de Houston con el anillo es más un acto de fe que de razón. Eso sí, el espectáculo está garantizado.

Video of Houston Rockets' Top 25 Plays of the 2016-2017 NBA Season

La estrella

James Harden. El año pasado James nos dejó números históricos, jugando como base por primera vez en su carrera y llegando a los 30 puntos y 10 asistencias con mucha facilidad a lo largo de la temporada. Con el fichaje de CP3 su rol debe cambiar, cuando coincidan en pista el organizador debe ser Chris, por lo que posiblemente podamos ver a un Harden con menos peso ofensivo pero más efectivo, además la llegada de un base de tal calibre histórico puede liberar de tareas y -por ende- cansancio a Harden, lo que se podría traducir en que James volviese a ofrecernos su faceta defensiva de Oklahoma.

Atentos a…

Chris Paul. CP3 es un base estratosférico, ha formado parte de la élite de la liga desde que llegó a esta y sigue siendo uno de los jugadores más listos que hay en la NBA. Algunos tienen duda sobre su encaje con Harden, pero por condiciones ambos pueden complementarse eficazmente y alternar funciones de creación de juego. Los Rockets utilizan mucho el pick'n'roll y le sacan un gran provecho, pues bien, Paul es de los mejores en esto, por lo que el conjunto de Texas si quiere podrá durante los 48 minutos a un jugador absolutamente desequilibrante en este aspecto y en la invención ofensiva (James y Chris), por si no fuera poco el ex-'clipper' también es de los mejores defensores perimetrales de la liga y si consigue contagiar su espíritu defensivo a Harden podría elevar el nivel de Houston a cotas inimaginables y, por qué no, formar la mejor pareja base-escolta que haya visto nunca la liga.

Clint Capela. Tanto él como Nené son grandísimos finalizadores de pick'n'roll y esto sumado al combo Harden-Paul puede ser una auténtica pesadilla para cualquier defensa rival. Capela es clave en el sistema de los Rockets: en el conjunto texano es prácticamente el único jugador capaz de proteger el aro a un buen nivel y además es el mejor reboteador de largo. Si consiguiese añadir algo de tiro a su repertorio ofensivo (ahora mismo su muñeca parece un trozo de madera), ya estaríamos hablando de un interior de élite pura, ¿será capaz? Posiblemente no, pero está por ver.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Chris Paul 3 Escolta James Harden 13 Alero Trevor Ariza 1 Ala-pívot Ryan Anderson 33 Pívot Clint Capela 15

Plantilla

(Al cierre de la edición: 14/10/2017)

