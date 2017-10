Jeremy Lin se despide de la temporada

Al grito de "I'm done! I'm done!" antes de romper a llorar. Así presagiaba Jeremy Lin que la lesión que acababa de sufrir era mucho más grave de lo que se podía suponer. Una mala caída generó una rotura del tendón paletar de su rodilla derecha durante el último cuarto de la derrota que los Nets sufrieron en Indiana (140-131) en el primer partido de ambas franquicias esta temporada.

Si Hayward duró 5:15 minutos, la aventura de Lin esta temporada se fue hasta los 25, con tiempo de anotar 18 puntos y repartir 4 asistencias. Pero recién empezado el último periodo, en una penetración a canasta entre Myles Turner y Thaddeus Young, Lin aterrizó con todo el peso sobre su rodilla. La imagen de Lin mirando su propia rodilla con cara de pánico alertó de inmediato a los Nets de la posible gravedad del asunto, que durante el día de hoy se ha confirmado. La franquicia de Brooklyn ha anunciado que Lin será baja toda la temporada.

Lin, que el año pasado solo pudo disputar 36 partidos también por las lesiones, empezaba su octava temporada en la NBA en su segundo año como jugador de los Nets. El año pasado, en 24.5 minutos por partido, Jeremy promedió 14.5 puntos y 5.1 asistencias pero no pudo evitar el peor récord de la liga. Para este curso, con la llegada de D'Angelo, Carroll y Crabbe, los Nets aspiraban a dar una mejor imagen. Pero será sin Lin.

