La Noche NBA: tiro ganador de Damian Lillard; los Warriors remontan en San Antonio

NURKIC, LILLARD Y MCCOLLUM. La tripleta de Portland funcionó mejor que nunca. De hecho, fue más que la muleta para que el equipo lograra la victoria. 82 puntos de los 113 fueron de estos tres jugadores, que vertebran de forma imprescindible al conjunto que dirige Terry Stotts.

FRACTURA DE MANO DE NANCE. La peor noticia para los Lakers fue la lesión de Larry Nance, que se rompió el segundo metacarpiano de la mano izquierda en un intento de tapón. Falta ver el tiempo de recuperación, pero el diagnóstico es oficial y le mantendrá alejado de las canchas próximamente.

'BIG-FOUR' PARA REMONTAR. El partido estaba boca abajo para los Warriors, que tuvieron que encontrar una buena versión de sus cuatro jugadores principales para darle la vuelta en una segunda parte en San Antonio que acabó 37-62: Thompson (27), Durant (24), Curry (21) y Green (16).

