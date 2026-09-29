Lakers corta a dos bases y firma a dos aleros

En la noche del domingo, horas antes del Media Day, los Lakers cortaron a dos bases y firmaron con los aleros William Kyle III y Cole Swider. Salen Chase Ross y Meechie Johnson, que habían llegado diez días antes. Los cuatro contratos son de pretemporada y no afectan el conteo de 16 contratos para 15 plazas.

The Los Angeles Lakers have signed forwards William Kyle III and Cole Swider. pic.twitter.com/GwehVI2PPn — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 28, 2026

El movimiento de los Lakers que no toca la plantilla principal

Este es un movimiento de puerta de entrada. El Exhibit 10 solo vale para la pretemporada, no cuenta para el límite de 15 y paga al jugador un bono de hasta 91.000 dólares si acepta pasar al menos 60 días en la filial de la G League tras ser cortado. En la práctica, es el formato que usan los equipos para llevar al training camp a los nombres que quieren tener en el equipo de desarrollo.

Ese es el caso aquí. Los Lakers están armando la plantilla del Coachella Valley Lakers, la filial que cambió la región de Los Ángeles por el desierto y debuta en noviembre. Kyle y Swider deberían hacer el campamento y la pretemporada con el equipo principal y, si no son cortados antes, pasar allí. El verdadero problema sigue siendo el mismo: la plantilla de los Lakers tiene 16 contratos garantizados y necesita llegar a 15 antes del estreno, el 21 de octubre.

Quién es William Kyle III

Kyle es un ala-pívot de 2,06 m y 22 años que no fue elegido en el Draft de junio. Pasó por South Dakota State y UCLA antes de cerrar su carrera universitaria en Syracuse, donde fue titular en los 32 partidos de la temporada 2025-26. Sus promedios fueron de 8,4 puntos, 7,1 rebotes, 1,0 robo y 2,5 tapones en 28 minutos, y terminó entre los mejores taponadores de la conferencia ACC.

El equipo ya conocía al jugador. Kyle defendió a los Lakers en la Summer League de Las Vegas, y fue la protección de aro y el rebote lo que llamó la atención allí. El perfil encaja con el momento: el cuerpo técnico pasó la offseason hablando de defender cerca del aro, y Kyle es un pívot de reserva que se sostiene principalmente por la defensa. Todavía es crudo en ataque, y en Syracuse se hizo conocido por un tiro libre decisivo que anotó pese a convertir menos de la mitad de sus lanzamientos.

El regreso de Cole Swider

Swider es un rostro conocido. El alero de 2,03 m y 27 años jugó siete partidos con los Lakers en 2022-23, con contrato two-way, y siguió ligado a la franquicia después de eso: pasó por la filial hasta 2024-25 y jugó la Summer League de 2025 con el equipo. La última temporada se fue a Turquía, donde disputó 21 partidos con el Anadolu Efes, con 7,6 puntos y 1,6 rebotes en 13,9 minutos por partido.

Su valor está en el tiro exterior, que siempre fue su carta de presentación. Para una filial que va a recibir jugadores jóvenes y necesita espacio en la cancha, un veterano que conoce el sistema y anota desde el triple es una pieza útil, dentro y fuera de la cancha.

Diez días para Ross y Johnson

Los dos que salieron apenas llegaron a entrenar. Chase Ross y Meechie Johnson firmaron el 18 de septiembre, el mismo día en que el equipo cortó a Anton Watson, y fueron liberados sin participar en ningún entrenamiento oficial, ya que el campamento recién comienza este martes. Ross venía de Marquette, donde entró en el equipo defensivo de la conferencia Big East, y Johnson de South Carolina, donde fue titular en los 32 partidos.

El vaivén es habitual en esta época y dice poco sobre los jugadores. El cambio de dos bases por dos aleros dice más sobre lo que quieren los Lakers para su filial: tamaño y defensa. Es la misma dirección que tomó el equipo principal en la offseason, ahora aplicada en la base.