LeBron James gana casi cuatro veces más con Polymarket que con los Sixers

LeBron James ingresará $15 millones al año gracias a su nuevo acuerdo con Polymarket, según informa Front Office Sports. Una cifra que casi cuadruplica su salario anual con los Sixers.

A estas alturas de su carrera, los ingresos procedentes de la NBA ya no representan la principal fuente de ingresos de LeBron James. En julio, el astro firmó un contrato de $8 millones por dos años con los Sixers, lo que equivale a algo menos de $4 millones por temporada. Su nuevo acuerdo con la plataforma de mercados predictivos Polymarket le generará casi cuatro veces más que ese salario anual. De hecho, este único patrocinio le reportará más dinero que la suma total de sus dos temporadas en Filadelfia.

SCOOP: LeBron James will be paid $15 million per year under his endorsement deal with Polymarket.



That's roughly $11 million more than the 76ers will pay him this season to play basketball.



Reporting with @sportsrapport for @FOS:https://t.co/QGvi8bcWNa — Ben Horney (@BenHorney) September 16, 2026

La colaboración más lucrativa de LeBron en 2026

La duración del acuerdo no ha sido revelada, aunque se habla de una colaboración a largo plazo que incluye varias obligaciones: publicaciones en redes sociales y producción de contenidos diversos. Significativamente, LeBron James no habría tomado ninguna participación accionarial en Polymarket, actuando únicamente como embajador de la plataforma.

Además, su comunicación se centrará principalmente en el fútbol americano y no en el baloncesto, lo que evita cualquier posible conflicto de intereses con la NBA.

Los mercados predictivos conquistan el deporte americano

Polymarket opera en un sector en plena expansión en Estados Unidos. Las plataformas de mercados predictivos permiten a sus usuarios apostar sobre el resultado de eventos deportivos, políticos o culturales, aunque las propias empresas suelen rechazar la etiqueta de casas de apuestas tradicionales.

La competencia en este sector es intensa. Kalshi, por su parte, ha recurrido al exjugador de la NFL Marshawn Lynch y cuenta entre sus accionistas con varios deportistas de élite, entre ellos Giannis Antetokounmpo. Otras plataformas también luchan por ganar visibilidad a través de campañas publicitarias muy agresivas.

Polymarket y Kalshi ya son socios oficiales de la NHL. Polymarket cuenta además con un acuerdo exclusivo con la MLB, mientras que Kalshi opera como mercado predictivo autorizado dentro del programa de la liga de béisbol. La NBA todavía no ha formalizado ningún acuerdo con estas plataformas, aunque las negociaciones estarían en una fase avanzada. La NFL, por su parte, sigue mostrándose mucho más reticente.