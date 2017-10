Miami Heat 2017/18: búsqueda por afianzarse y llegar vivos a mayo

REPASA EL PROYECTO DEL RESTO DE FRANQUICIAS

Pasado - 2016/17. Un horrendo primer tercio de temporada les puso contra las cuerdas, pero supieron vencer la falta de recursos de calidad y las lesiones arrastradas para emerger muy dignamente y quedarse cerca de alcanzar un puesto en la postemporada. Erik Spoelstra sacó todo el jugo posible a la plantilla.

Futuro - 2017/18. Es un bloque muy compacto el que continúa, hasta once jugadores. Quizás les ha fallado un poco las adquisiciones veraniegas, sólo Olynyk parece mejorar lo que tenían, pero apuntan alto precisamente por la continuidad que se traduce de sus movimientos.

Video of Miami Heat's Top 10 Plays of the 2016-2017 NBA Season

La estrella

Goran Dragic. Su histórico EuroBasket, del que ha salido reforzado como jugador de clase mundial, le lleva ahora a tener que liderar el asalto a otro de los retos que le quedan; ser líder de un equipo exitoso. Si las lesiones le respetan, deberá asumir el papel y llevar a los Heat, de nuevo, a los playoffs.

Atentos a...

Hassan Whiteside . Debe luchar contra el único punto que la gente suele criticar de su juego: el poner demasiado en valor la estadística y no jugar más para el equipo. Si logra eso, con la intimidación que provoca en los rivales y lo mucho que ha mejorado con el balón en poste bajo, debería destacar aún más.

. Debe luchar contra el único punto que la gente suele criticar de su juego: el poner demasiado en valor la estadística y no jugar más para el equipo. Si logra eso, con la intimidación que provoca en los rivales y lo mucho que ha mejorado con el balón en poste bajo, debería destacar aún más. Dion Waiters . Se acabó el Waiters que ansiaba el balón y luego no convertía. La temporada pasado no le quemó la pelota en las manos y congenió a la prefección con sus compañeros, algo que había supuesto problemas con anterioridad. Debe ser la referencia exterior más que nunca.

. Se acabó el Waiters que ansiaba el balón y luego no convertía. La temporada pasado no le quemó la pelota en las manos y congenió a la prefección con sus compañeros, algo que había supuesto problemas con anterioridad. Debe ser la referencia exterior más que nunca. Justise Winslow. El nivel defensivo del equipo debe marcarlo él. Se operó cuando la temporada pasada ya no podía remontarse, por lo que debería estar sano para ésta que ahora empieza.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Goran Dragic 7 Escolta Dion Waiters 11 Alero Justise Winslow 20 Ala-pívot Kelly Olynyk 9 Pívot Hassan Whiteside 21

Plantilla

(Al cierre de la edición: 15/10/2017)

