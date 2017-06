Milos Teodosic no seguirá en el CSKA, próximo destino ¿Chicago?

Milos Teodosic ya piensa en su futuro, y todo apunta a que será al otro lado del charco.

La rumorología lleva mucho tiempo envolviendo a Milos Teodosic, el hasta ahora base del CSKA Moscú, mira de reojo al otro lado del charco. Los cantos de sirena procedentes de la NBA, y el hecho de que él mismo siente que está en el mejor momento de su carrera, parecen haberle terminado de cautivar.

En declaraciones recientes, el propio Milos no escondía sus intenciones “Es casi seguro que no voy a permanecer en CSKA Moscú. No sé dónde voy a continuar mi carrera.” Lo que está claro es que si sale de Rusia es para poner rumbo a la NBA, y en ese sentido tampoco oculta sus preferencias “America es algo que estoy pensando y deseo. Aún no tengo información específica”

Desde la mejor liga del mundo hay varios equipos que han mostrado interés sobre el base serbio, pero quienes más asoman la cabeza y parecen mejor posicionados son los Chicago Bulls. En la Ciudad de los Vientos aprecian la capacidad de generar para los demás de Teodosic, y apostarán fuerte por hacerse con sus servicios.