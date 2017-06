Nuevo sistema de amortiguación Nike React

Nike acaba de presentar un nuevo sistema de amortiguación llamado Nike React, que redefine la espuma de la mediasuela para conseguir un material que se caracteriza por una gran capacidad de absorción de impactos y un sorprendente poder de reacción. Es evidente que este nuevo sistema de amortiguación es la respuesta de Nike al Boost de Adidas, y aunque era cuestión de tiempo que Nike empezara a trabajar en un sistema de amortiguación basado en espuma, en lugar de seguir apostándolo todo a las unidades Zoom Air, debo decir que el resultado tiene una pinta estupenda.

Video of BEST FOOT FORWARD: THE JORDAN SUPER.FLY 2017

Nike React es el resultado de la combinación espuma de diferentes densidades, más rígidas en el exterior y de mayor elasticidad en el núcleo. El resultado es un compuesto que se caracteriza por una gran capacidad de absorción, y sobre todo, de retorno de energía. Esto se traduce como que la espuma vuelve rápidamente a su forma, facilitando las transiciones y los movimientos rápidos.

Nike React Hyperdunk 2017

A diferencia del Boost, que empezó siendo utilizado en running y posteriormente se adaptó al calzado de baloncesto, el sistema Nike React ha sido diseñado específicamente para el deporte de la canasta, como resultado de la búsqueda de un sistema de amortiguación que fuera lo bastante eficiente como para responder a un deporte tan exigente y que incluye movimientos como cambios de dirección, saltos, aterrizajes, arrancadas, etc..

En algo más de una semana, Nike va a lanzar dos modelos de zapatillas de baloncesto que incluirán esta innovación: las Nike React Hyperdunk 2017 y las Jordan Super.Fly 2017.

Nike React Hyperdunk 2017

Ya hemos visto las Hyperdunk 2017 en acción, ya que Draymond Green las utilizó durante las finales de la NBA. El upper presenta una apariencia extremadamente sencilla construida en hilo Flyknit, mientras que la mediasuela React se complemente con una suela que presenta un patrón de círculos concéntricos en los diferentes puntos de presión.

Jordan Super.Fly 2017

Respecto a las Super.Fly 2017, la cuasi-signature de Blake Griffin da un salto de calidad respecto a sus predecesoras. Un upper elegante de media caña, con refuerzos laterales y la inscripción ‘Flight’ en la parte trasera. La suela es similar a la de las Hyperdunk, pero algo más estilizada y con el característico Jumpman en el talón.

Inscripción "Flight" en la zona trasera de las Super.Fly 2017

Si el nuevo sistema de amortiguación funciona como se espera, estos serán los primeros de muchos modelos que incluirán la espuma React en su diseño. El 3 de Agosto es el día en el que saldrán a la venta tanto las Hyperdunk 2017 como las Super.Fly 2017, y estoy deseando ponerlas a prueba. En cuanto lo haga, os informaré con más detalle.

Suela de las Nike React Hyperdunk 2017

Suela de las Jordan Super.Fly 2017

Blake Griffin con las Super.Fly 2017