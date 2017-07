Pau Gasol y Manu Ginobili, cerca de cerrar su renovación con los Spurs

Buenas noticias las que nos llegan desde el otro lado del charco. Según Adrian Wojnarowski, de ESPN, Manu Ginobili, que este mismo mes cumplirá 40 primaveras, seguirá deleitándonos sobre las pistas al menos una temporada más.

Sources: Manu Ginobili finalizing return to Spurs. https://t.co/y6fABjDb7O — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 18 de julio de 2017

El escolta, que cumplirá su 16º temporada en la NBA, está a punto de cerrar su renovación con la única franquicia que le ha visto jugar, a falta de pequeños flecos para estampar su firma.

A pesar de que su rol ha ido descendiendo en protagonismo las últimas temporadas, el pasado curso promedió 7.5 puntos, 2.3 rebotes y 2.7 asistencias, formando parte de la segunda unidad de Gregg Popovich.

En los Playoffs fue clave con un tapón sobre James Harden en el quinto partido y que a la postre serviría para volver a pisar unas Finales de Conferencia. Precisamente en las finales y frente a los todopoderosos Golden State Warriors, pudimos ver al mejor Manu Ginobili, armado de coraje tras la lesión de Kawhi Leonard y donde firmó 13.8 puntos en apenas 20 minutos de juego.

Video of Manu Ginobili's Game-Winning Block in Game 5 | May 9, 2017

Pau podría ser el siguiente

Otro que podría estampar su firma en breve es Pau Gasol. El de Sant Boi, rechazó su Player Option (16.2 millones) este mismo verano, aunque con la intención de firmar un nuevo contrato de menor cuantía y mayor duración con la franquicia del Álamo. Según el propio Wojnarowski, los de San Antonio estarían trabajando en la continuidad del catalán, que si nada se tuerce, le volveremos a ver vistiendo la elástica de los Spurs. El internacional español firmó 12.4 puntos, 7.8 rebotes y 2.3 asistencias en 25.4 minutos, bajando por primera vez de la barrera de los 30 minutos jugados.