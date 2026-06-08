La decepción sigue viva en Oklahoma City. Eliminado por los Spurs en la final de la Conferencia Oeste, el Thunder no solo vio su sueño de título detenerse a las puertas de las Finals. También constató las limitaciones de algunos de sus pilares, empezando por Chet Holmgren, lejos de su mejor nivel frente a Victor Wembanyama y San Antonio.

Sin embargo, no se trata de cuestionarlo todo. Según las últimas informaciones de Jake Fischer, el Thunder no tiene intención de desprenderse de su interior. Pese a sus dificultades en la serie, la franquicia sigue considerando a Holmgren como un elemento esencial de su proyecto, tanto a corto como a largo plazo.

Movimientos previstos, pero sin tocar a Holmgren

Oklahoma City debería moverse este verano. Con una masa salarial que se volverá progresivamente más compleja de gestionar, Sam Presti debe lidiar con las restricciones vinculadas al “luxury tax” y los distintos “aprons”. Pero la idea no sería buscar un traspaso de gran envergadura — como uno que pudiera involucrar a Giannis Antetokounmpo — utilizando a Holmgren como moneda de cambio.

El Thunder podría en cambio utilizar sus dos selecciones de primera ronda en la Draft 2026 como activos de intercambio, con el objetivo de aligerar su plantilla u obtener mayor flexibilidad. Algunos “role players”, como Aaron Wiggins o Isaiah Joe, también podrían verse afectados por estos ajustes.

Decisiones clave en el horizonte

Otro asunto a vigilar: las “team options” de Lu Dort, Isaiah Hartenstein y Kenrich Williams. Tres decisiones importantes para una franquicia que quiere seguir compitiendo por el título sin quedar atrapada financieramente.