La decepción sigue viva en Oklahoma City. Eliminado por los Spurs en la final de la Conferencia Oeste, el Thunder no solo vio su sueño de título detenerse a las puertas de las Finals. También constató las limitaciones de algunos de sus pilares, empezando por Chet Holmgren, lejos de su mejor nivel frente a Victor Wembanyama y San Antonio.

Sin embargo, no se trata de cuestionarlo todo. Según las últimas informaciones de Jake Fischer, el Thunder no tiene intención de desprenderse de su interior. Pese a sus dificultades en la serie, la franquicia sigue considerando a Holmgren como un elemento esencial de su proyecto, tanto a corto como a largo plazo.

Movimientos previstos, pero sin tocar a Holmgren

Oklahoma City debería moverse este verano. Con una masa salarial que se volverá progresivamente más compleja de gestionar, Sam Presti debe lidiar con las restricciones vinculadas al “luxury tax” y los distintos “aprons”. Pero la idea no sería buscar un traspaso de gran envergadura — como uno que pudiera involucrar a Giannis Antetokounmpo — utilizando a Holmgren como moneda de cambio.

The Thunder are the only team next season projected to carry three players on their roster making over $40 million:



Chet Holmgren: $41.3 million

Jalen Williams: $41.3 million

Shai Gilgeous-Alexander: $40.9 million



The premium payments in the apron era have now arrived for OKC. pic.twitter.com/gEl31wSIWm — Evan Sidery (@esidery) June 4, 2026

El Thunder podría en cambio utilizar sus dos selecciones de primera ronda en la Draft 2026 como activos de intercambio, con el objetivo de aligerar su plantilla u obtener mayor flexibilidad. Algunos “role players”, como Aaron Wiggins o Isaiah Joe, también podrían verse afectados por estos ajustes.

Decisiones clave en el horizonte

Otro asunto a vigilar: las “team options” de Lu Dort, Isaiah Hartenstein y Kenrich Williams. Tres decisiones importantes para una franquicia que quiere seguir compitiendo por el título sin quedar atrapada financieramente.