Zoco NBA: Nerlens Noel y Manu Ginóbili aceptan ofertas a la baja

Tanto Noel como Ginóbili se han rebajado sus respectivos sueldos para continuar

Nerlens Noel continuará en Dallas Mavericks. Lo hace tras firmar una renovación totalmente distinta a la que se le puso sobre la mesa hace un mes. El prometedor pívot firma por sólo 1 temporada a cambio de 4'1 millones de dólares, como informa el periodista Chris Haynes. Noel había rechazado antes una oferta mucho más suculenta (4 años, 70 millones), pero cambió de agentes y ahora sólo ha podido conseguir este nuevo contrato.

Una menos sorprendente es la de Manu Ginóbili. Tras haber anunciado que se quedaría en San Antonio Spurs, el periodista Shams Charania ya da las cifras por las que se quedará. Serán 2 temporadas a cambio de 5 millones de dólares. También se rebaja mucho el sueldo, pero sorprende que sean dos y no una, y con ambas completamente garantizadas.

Recopilación de otros movimientos no recogidos anteriormente: Luke Babbitt, a Atlanta Hawks; JaVale McGee sigue en Golden State Warriors; Ian Clark, a New Orleans Pelicans; Spencer Hawes sigue en Milwaukee Bucks; Ramon Sessions y Michael Beasley, a New York Knicks.

Todos pendientes de Isaiah Thomas

El que parece ser el traspaso más importante del verano en la NBA, el que ha llevado a Kyrie Irving a Boston y a Isaiah Thomas a Cleveland, puede no haber acabado de cerrarse. Pese a estar oficializado por la propia liga, la lesión que padece Isaiah Thomas ha hecho que no sea declarado apto -por ahora- por el equipo médico de los Cavaliers. De no progresar las conversaciones entre equipos, que continúan según explica Adrian Wojnarowski, se podría pedir la anulación por razones médicas y la liga, más que probablemente, la debería aceptar.