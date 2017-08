Kyrie Irving se va a los Celtics a cambio de Isaiah Thomas, Jae Crowder y Ante Zizic

Bombazo en la NBA: Kyrie Irving será jugador de los Boston Celtics. A cambio, los Cleveland Cavaliers reciben a Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic y una primera ronda del Draft procedente de Brooklyn. En un primer momento, tanto Adrian Wojnarowski como Shams Charania se hacían eco de lo avanzadas que iban ya las negociaciones entre Boston y Cleveland.

Sources: Boston, Cleveland on trade call now with league office. Deal is done. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 22 de agosto de 2017

Poco después, aproximadamente a las 02h -hora española- se ha hecho oficial el movimiento más importante en lo que llevamos de verano.

Ambos llegaron a la NBA en 2011, pero con un cartel mucho más distinto: Kyrie era el base a seguir (nº 1 de Draft), un jugador que hacía su incursión a la liga para liderar una franquicia sin ilusión tras la marcha de LeBron. Isaiah Thomas, por su parte, fue elegido en la última posición de ese mismo Draft -60- y se tuvo que labrar el camino con trabajo, constancia y empeño. Ahora el tiempo los ha vuelto a (des)unir. Uno a Boston y otro a Cleveland. LeBron James, en su día, dijo lo siguiente sobre Thomas: "Él es especial, es un chico especial con un talento especial. Su talento es único". Pues bien, ahora lo tendrá en su equipo.

Cuando ha estallado la bomba informativa, las reacciones de los jugadores de la NBA no se han hecho esperar, aunque todas han seguido un patrón: la sorpresa.

Wow — CJ McCollum (@CJMcCollum) 22 de agosto de 2017

Great deal by Cleveland...they get Jae crowder too?? That's an underrated move! — Evan Turner (@thekidet) 23 de agosto de 2017