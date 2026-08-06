Fichajes Primera FEB: Debutante en ACB y Eurocup para dar el salto definitivo a Hestia Menorca

Con este último movimiento, el Hestia Menorca continúa siendo uno de los equipos más activos del mercado de Primera FEB. El conjunto balear ya acumula un importante número de incorporaciones para la temporada 2026/27, dejando claro su objetivo de construir una plantilla competitiva con la que aspirar a ser protagonista en una categoría cada vez más exigente y luchar por cotas altas desde el inicio del campeonato.

Hestia Menorca se refueerza con el fichaje de Marc Martí

El Hestia Menorca ha reforzado su juego interior con el fichaje de Marc Martí, ala-pívot de 29 años que se incorpora al equipo para la próxima temporada. Formado en las categorías inferiores del Lleida Bàsquet, el jugador cuenta con una amplia trayectoria en el baloncesto español tras su paso por clubes como Casademont Zaragoza, Força Lleida, Oviedo CB y Grupo Caesa Cartagena, además de ser internacional y proclamarse campeón de Europa sub-20 con España en 2016.

A lo largo de su carrera profesional, Marc Martí, que ha debutado en ACB y Eurocup, ha firmado unos promedios de 8,2 puntos, 3,4 rebotes y 18,2 minutos por partido, destacando por su polivalencia para desempeñarse en ambas posiciones interiores. Tras superar una lesión sufrida la pasada temporada, llega a Menorca con el objetivo de recuperar su mejor nivel y aportar experiencia a una plantilla en la que se convierte en el octavo jugador confirmado para el nuevo curso.

El año en blanco de Marc Martí antes de firmar por Hestia Menorca

Tras pasar toda la temporada 2025/26 sin competir, Marc Martí afronta en el Hestia Menorca el reto de volver a las pistas en Primera FEB después de superar una grave lesión de rodilla sufrida durante un partido de pretemporada con el Grupo Caesa Cartagena. El ala-pívot fue operado de una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco interno, una intervención que le obligó a afrontar un largo proceso de recuperación antes de recibir el alta para regresar a la competición.

Con la llegada de Martí, el Hestia Menorca ya suma seis fichajes para la temporada 2026/27: Adam Kejval, Kyle Greeley, AJ Slaughter, Wildens Leveque, Iñaki Ordóñez y el propio Marc Martí. A estas incorporaciones se unen las renovaciones de Pol Figueras y Adams Sola, con las que el conjunto menorquín continúa dando forma a su plantilla para el nuevo curso.

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