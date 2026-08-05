Valencia Basket cede a esta perla y puede ser un fichaje a tener en cuenta en Eurocup 

En pleno mercado de fichajes, el Valencia Basket continúa perfilando su proyecto deportivo sin perder de vista una de sus señas de identidad: el desarrollo de las jóvenes promesas surgidas de L’Alqueria del Basket. Más allá de los fichajes para el primer equipo, el club sigue apostando por facilitar que sus talentos acumulen experiencia y minutos en competiciones de alto nivel como parte de su proceso de formación antes de dar el salto definitivo a la élite.

Valencia Basket cede a Tomas Talcis al Rigas Zelli, equipo de EuroCup

El Valencia Basket ha decidido apostar por la progresión de Tomas Talcis con una cesión al Rigas Zelli de Letonia para la próxima temporada. El alero letón, de 18 años, tiene contrato con el conjunto taronja hasta 2029, por lo que este préstamo forma parte del plan de desarrollo diseñado por el club.

En su nuevo destino dará un importante salto competitivo, ya que disputará la Eurocup, además de la liga letona, viviendo así su primera experiencia continuada en el baloncesto profesional. Talcis llega al Rigas Zelli después de completar una destacada campaña con el equipo U22 del Valencia Basket, donde promedió 11,6 puntos, 5 rebotes, 1,7 asistencias y 13 créditos de valoración en 27 partidos.

La cesión de Tomas Talcis responde al modelo de formación del Valencia Basket

La salida de Tomas Talcis responde a una estrategia que el Valencia Basket lleva años aplicando con los jugadores de mayor proyección de L’Alqueria del Basket. El objetivo es que, una vez completada su etapa formativa, den el salto al baloncesto profesional acumulando minutos y responsabilidades en equipos competitivos, sin perder el vínculo con la entidad taronja.

De hecho, este verano el club también ha cedido al canterano Álex Blanco al Palmer Basket Mallorca, confirmando una política orientada a acelerar el crecimiento de sus jóvenes talentos con la intención de que, en el futuro, puedan formar parte de la dinámica del primer equipo. En el caso de Talcis, el destino elegido supone un paso especialmente significativo por la oportunidad de competir también en la EuroCup, un torneo de gran exigencia que favorecerá su evolución deportiva.

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