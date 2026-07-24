Valencia Basket cede a Primera FEB a su gran apuesta de futuro que ya brilla con España

El mercado de la Primera FEB continúa muy activo y los clubes siguen reforzando sus plantillas con jóvenes talentos de gran proyección. En este contexto, Valencia Basket ha optado por dar minutos y experiencia a una de sus principales promesas mediante una cesión a un proyecto ambicioso, con el objetivo de acelerar su crecimiento en una competición de máximo nivel antes de dar el salto definitivo al primer equipo taronja.

Valencia Basket cede a Álex Blanco al Palmer Basket

Álex Blanco jugará la próxima temporada cedido en el Palmer Basket de Primera FEB, después del acuerdo alcanzado entre el Valencia Basket y el conjunto mallorquín. El base menorquín, que tiene contrato con el club taronja hasta 2028, dará así un paso más en su formación al competir en una categoría de mayor exigencia.

El internacional español sub-20 llega tras completar un gran curso con el filial valenciano, donde promedió 14 puntos, 3,4 rebotes, 4 asistencias y 10 créditos de valoración en 27 partidos de la Liga U22. Además, este verano conquistó la medalla de bronce en el EuroBasket U20 con España, firmando una media de 8 puntos, 2,4 rebotes y 2 asistencias por encuentro.

Detalles de la llegada de Álex Blanco al Palmer Basket

La llegada de Álex Blanco refuerza una posición clave en el Palmer Basket tras las salidas de Hansel Atencia y Adrián Chapela, dos de los bases que formaban parte de la rotación la pasada temporada. El menorquín aportará dirección de juego, capacidad anotadora y versatilidad, además de conocer el baloncesto balear tras haberse formado en el CB La Salle Maó, el CTEIB y haber debutado en categorías nacionales con el Fibwi Palma.

Con esta incorporación, el conjunto mallorquín continúa perfilando su plantilla para la temporada 2026-27 en Primera FEB. Blanco compartirá la dirección del equipo con el veterano Óscar Alvarado, lo que le permitirá seguir creciendo en una competición de máxima exigencia con el objetivo de convertirse en un jugador habitual del primer equipo del Valencia Basket en el futuro.