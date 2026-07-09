Radar Solobasket: El líder y MVP de Colombia llama a dar el salto de Primera FEB a la ACB

En el radar de Solobasket aparece un jugador sudamericano que lleva varias temporadas demostrando su fiabilidad en la Primera FEB, consolidándose como uno de los perfiles más interesantes de la categoría. Con una amplia experiencia en el baloncesto español y en plena madurez deportiva con 28 años, lo sitúan en un momento ideal para dar el salto a la ACB y asumir un nuevo reto en la élite.

Hansel Atencia lidera a Colombia como uno de los MVP

Colombia logró una victoria clave ante Venezuela por 86-102 en la última jornada de la primera fase de clasificación al Mundial FIBA 2027, asegurando su pase a la siguiente ronda. El conjunto cafetero reaccionó tras un inicio complicado, en el que llegó a ir por detrás al descanso (49-46), pero cambió el rumbo del partido con un gran tercer cuarto (20-32) que resultó decisivo para romper el encuentro.

El triunfo estuvo liderado por Braian Angola, que firmó 22 puntos, 5 asistencias y un 57 % en tiros de campo, bien secundado por Hansel Atencia, autor de 21 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, incluyendo un notable 5/8 en triples. Colombia mejoró su acierto ofensivo y su intensidad defensiva en la segunda mitad, dejando sin respuesta a una Venezuela que había dominado por tramos, pero que terminó cediendo.

¿Está preparado Hansel Atencia para dar el salto a la ACB?

Hansel Atencia ha sido un base sólido y constante en la Primera FEB, donde ha construido una trayectoria fiable como director de juego. En su última etapa con el Palma Basket firmó 12,6 puntos y 3,6 asistencias en 25 minutos por partido. A lo largo de su carrera en la categoría también ha dejado cifras destacadas, superando los dobles dígitos en anotación en equipos como Oviedo (12,3 puntos) o Cáceres (10,3), además de mantener buenos porcentajes en el tiro exterior.

En cuanto a su salto a la ACB, Atencia cuenta con experiencia, lectura de juego y capacidad para generar ventajas, aunque su rendimiento ha sido más irregular en tramos de menor protagonismo. Sus números reflejan un base fiable, con buen manejo y visión, pero que debería mejorar su regularidad en el tiro para competir al máximo nivel. A sus 28 años, tiene la madurez necesaria para aportar como complemento en la rotación de un equipo ACB.

Características físicas de Hanselo Atencia

Con sus 1,80 metros de altura, Hansel Atencia compensa su falta de tamaño con una gran explosividad, rapidez y capacidad de manejo de balón. Es un base ágil, con facilidad para penetrar entre defensores, generar ventajas en el uno contra uno y encontrar líneas de pase gracias a su visión de juego. Su físico, más basado en la velocidad y la coordinación que en la potencia, le permite imprimir ritmo alto al juego y ser peligroso tanto en transición como en situaciones de pick and roll.