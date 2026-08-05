Gran Canaria remata su plantilla en Primera FEB pagando por un fichajazo al eterno rival 

El Gran Canaria ha puesto el broche final a la confección de su plantilla para la temporada 2026/27 con la incorporación de una de las piezas más codiciadas del mercado de la Primera FEB. El conjunto amarillo añade experiencia, liderazgo y presencia en la pintura con un fichaje llamado a convertirse en la guinda de un proyecto diseñado para pelear por el regreso a la Liga Endesa desde el primer día.

Gran Canaria anuncia el fichaje de Fran Guerra

Fran Guerra se convierte en uno de los fichajes estrella del Gran Canaria para la temporada 2026/27. El pívot grancanario, de 33 años e internacional con la selección española, firma por tres temporadas tras cerrar su etapa en La Laguna Tenerife, donde se consolidó durante siete campañas como uno de los interiores nacionales más fiables de la Liga Endesa.

Formado en el Ciudad de Telde y en el Estudiantes, Fran Guerra ha construido una sólida trayectoria en el baloncesto español. En LEB Oro destacó con el Força Lleida (12,1 puntos y 6,3 rebotes por partido) y el Ourense (13,3 puntos y 6,1 rebotes), antes de asentarse en la élite con La Laguna Tenerife, donde conquistó títulos internacionales y debutó con la selección absoluta en 2021. Su llegada refuerza el juego interior del Gran Canaria, donde compartirá la pintura con Luke Fischer.

La operación del fichaje de Fran Guerra por el Gran Canaria

La incorporación de Fran Guerra supone una de las operaciones más destacadas del verano en el baloncesto canario. El pívot abonó una cláusula de rescisión cercana a los 200.000 euros para poner fin a una etapa de siete temporadas y 325 partidos oficiales con La Laguna Tenerife. El movimiento permite al conjunto tinerfeño ingresar una importante compensación económica y liberar masa salarial, mientras que el jugador cumple el deseo de vestir, por primera vez en su carrera, la camiseta del equipo de su isla natal.

En el plano deportivo, Guerra está llamado a ser una pieza clave en el proyecto de Bruno Savignani. Su experiencia en la Liga Endesa, su capacidad para dominar la pintura y su conocimiento del juego le convierten en uno de los referentes de un Gran Canaria que buscará el regreso a la máxima categoría. Además, su reencuentro con Christian Díaz y la complementariedad con Luke Fischer pueden dotar al equipo de una de las rotaciones interiores más sólidas de la Primera FEB.

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