La Primera FEB 25/26 ya conoce su calendario para esta próxima temporada, con la novedad de que será una liga impar y un equipo descansará cada jornada. A falta de cerrar todas las plantillas, los clubes siguen trabajando en el mercado de fichajes en busca de refuerzos y salidas que puedan dotar de más nivel sus rosters. En la última semana todavía se han producido movimientos interesantes para la categoría.

Flexicar Fuenlabrada se refuerza la pintura con Jonathan Kasibabu

El Flexicar Fuenlabrada ha reforzado su plantilla con la incorporación de Jonathan Kasibabu, pívot congoleño con amplia experiencia en la Primera FEB, donde ha sido pieza clave en varios proyectos de ascenso en las últimas campañas, logrando subir de categoría con Palencia en 2023 y con el Betis en 2025, además de rozarlo en 2024 con San Pablo Burgos.

Formado en España desde categorías inferiores, Kasibabu pasó por el Real Madrid antes de continuar su carrera universitaria en Estados Unidos con Fairfield Stags. Tras su paso por la G-League y el baloncesto francés, regresó al baloncesto español para competir en ACB y en Primera FEB, donde ha ido consolidando su trayectoria.

Deng Geu, nuevo fichaje del HLA Alicante

El HLA Alicante ha cerrado su plantilla para la temporada 2025/26 con la llegada de Deng Geu, ala-pívot ugandés que llega tras firmar una destacada actuación en el Afrobasket, donde ha liderado a su selección con 22 puntos de media por encuentro. El interior africano aterriza procedente del conjunto francés Les Sables d’Olonne, en el que promedió 9,4 tantos y 4,2 rebotes por partido.

Con experiencia en varias ligas europeas y en la NCAA, Geu se une al proyecto lucentino para aportar físico, capacidad reboteadora y recursos ofensivos en la pintura. Su fichaje completa un bloque en el que figuran también incorporaciones como Mike Torres, Jordan Walker o Kevin Larsen.

Mallorca Bàsquet Palma confirma la incorporación de Osvaldas Matulionis

El Mallorca Bàsquet Palma ha puesto el broche a su plantilla con el fichaje del lituano Osvaldas Matulionis, alero de 2 metros con amplia experiencia en la Primera FEB y en la ACB. El jugador, que la pasada campaña militó en el Flexicar Fuenlabrada, aportará veteranía, solidez y conocimiento de la competición al proyecto dirigido por Pablo Cano.