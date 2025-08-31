La Primera FEB ya ha dado el pistoletazo de salida al curso 25-26 y los 18 equipos que competirán en la próxima edición han arrancado sus pretemporadas, enfrentándose en amistosos, torneos locales y copas autonómicas para afinar su forma antes del inicio oficial de la competición. Sin embargo, el mercado de fichajes todavía sigue dando de que hablar y en la última semana han habido refuerzos interesantes.

Baloncesto Fuenlabrada anuncia el fichaje de Alex Murphy

Alex Murphy se incorpora al Baloncesto Fuenlabrada para la temporada 2025/26, aportando su experiencia y versatilidad como ala-pívot. Con 2,06 metros y 32 años, el jugador estadounidense, con pasaporte finlandés, ha desarrollado gran parte de su carrera en la Primera FEB y en ligas japonesas.

Murphy cuenta con un recorrido internacional que incluye etapas en la NCAA con Duke, Florida y Northeastern, además de experiencia profesional en Finlandia, Hungría, España y Japón. Su paso por equipos como Gipuzkoa Basket, Coviran Granada, Movistar Estudiantes y varios clubes japoneses le ha permitido consolidarse como un jugador de referencia, sumando también participaciones con la selección finlandesa en la clasificación y la Copa del Mundo 2023.

Lucas N’Guessan nuevo jugador de Mallorca Palma

Lucas N’Guessan se une al Palmer Basket Mallorca Palma para aportar solidez y experiencia en la pintura. El pívot neerlandés de 27 años llega tras una destacada campaña en la Primera FEB con Palencia y Gipuzkoa Basket, donde mostró su fiabilidad cerca del aro y su capacidad para rendir en momentos exigentes, incluyendo playoffs.

Con una trayectoria que abarca la NCAA, donde jugó en Oklahoma State y East Tennessee State, y varias temporadas en España y México, N’Guessan se presenta como un jugador con amplio recorrido y carácter competitivo. Su experiencia en distintos clubes de la división de plata y su condición de internacional con Países Bajos refuerzan la ambición del Palmer Basket en la próxima temporada.

Paul Rigot refuerza al Baloncesto Fuenlabrada

El Baloncesto Fuenlabrada ha incorporado al alero francés Paul Rigot para la próxima temporada. Rigot debuta en el baloncesto español tras diez temporadas en Francia, donde jugó tanto en la PRO-A como en la PRO-B, logrando un título de liga con Limoges y un ascenso con Blois, aportando experiencia, tiro fiable y versatilidad en el perímetro.