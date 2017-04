MoraBanc Andorra sigue intratable en casa y tumba al líder (85-82)

Vidorreta: “Felicitar al Andorra por su buena temporada, sobretodo en casa. Agradecer también las buenas palabras tanto del técnico como de la directiva hacia nuestro club. Ha sido un gran partido de baloncesto, hemos sido mejores en el primer y último cuarto, ellos en el segundo y tercero. Seguimos con nuestra hoja de ruta, aprovechando los pocos partidos que nos quedan hasta la Final Four de la BCL, compitiendo los 40 minutos”



Peñarroya: “Partido que como ya esperábamos muy igualado. Con dos equipos diferentes, ellos juegan utilizando más la posesión y tirando más de tres. Han empezado dominando, no hemos estado demasiado inteligentes con los tiros en transición. Lo más destacable de nuestro partido ha sido la defensa. Y ya en el último cuarto no hemos sabido matar el partido, permitiendo demasiados rebotes ofensivos.”