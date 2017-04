Retabet Bilbao Basket certifica que el Real Betis tiene una penitencia vestida de negro (73-85)

ABRUMADOR INICIO DE RETABET BILBAO BASKET: Es cierto, el Real Betis Energía Plus es reincidente, pero el equipo de Carles Durán olió sangre y rápidamente puso distancias que, a la postre, fueron insalvables. Fueron dos abismos completamente distintos andaluces y vascos, sur y norte, y para contradecir al refranero español, eran los sureños los que habían perdido el punto de la brújula. Más intensidad, ideas más organizadas (a veces, simplemente ideas) y acierto hicieron despuntar a Bilbao Basket , que pronto se hizo con rentas elevadas en el primer cuarto. Tabu dirigía al equipo con una lucidez poco acostumbrada de ver en San Pablo, y sus compañeros, bien posicionados, abiertos, ofrecían alternativas de todo tipo: lanzar de tres, penetrar o jugar al poste en uno contra uno liberado en la zona. La diferencia, de cierto sonrojo, parecía disponer de sólo un equipo profesional sobre la pista. El segundo cuarto terminó de puntear un retrato poco favorecido de los verdiblancos y muy hilado de los hombres de negro, que jugaron un buen baloncesto e hicieron del parquet su casa.

LOS DE NEGRO, BAJO EL TABLERO RIVAL: No eran imanes, eran brazos que cogían absolutamente todo. Retabet Bilbao Basket cimentó su más que merecido triunfo en un dominio del rebote ofensivo que dio pavor en el primer tiempo. Las tirantas de los brazos que cogían el rechace del aro siempre eran negras. Una superioridad que desquiciaba a la parroquia sevillana y daba segundas oportunidades a una escuadra que, además, tampoco las necesitaba. Michael Eric , Axel Hervelle y Álex Mumbrú cargaron bien el rebote para tener controlado cualquier respiro local, cuya escuadra sólo encontraba ansiedad, malos tiros y acabó el primer cuarto con 23 puntos, casi la mitad que su rival (23-45).

REACCIÓN DE ORGULLO: A este Real Betis Energía Plus le cuesta jugar con presión. Hace mejores partidos contra rivales ante los que pocas opciones se le auguran, que con aquellos a los que se le presupone que puede competir. Cuando todo parecía perdido, el equipo se soltó. Al menos, en ataque. El tercer cuarto fue un gran parcial ofensivo de los de Tabak , liderados por Milosevic , que cuajó su mejor partido en la ACB (16 puntos). Los triples comenzaron a entrar, tras una primera parte realmente aciaga y, sobre todo, acabó con la continuidad de juego de Bilbao Basket . Para esto, baste el dato de que el Betis, sin ser brillante en el apartado de asistencias (12), superó a los de Durán (7). Pero al juego prolífico en el aro vasco, faltó cerrar sangrías en el propio. Retabet acusó el bajón en nivel de juego, y aún así anotó los mismos puntos que los sevillanos en todo el primer tiempo.

ESPEJISMOS: No es la primera vez que los de Tabak buscan paliar un terrorífico primer tiempo tras el descanso, pero no funciona. El lastre es insalvable, y tampoco hay la continuidad en el juego necesaria para mantener la remontada épica. Siguió escalando en la disminución de la desventaja, pero una exageradísima reacción de Alfonso Sánchez tras señalársele una discutible falta acabó por cerrar cualquier historia para abrir el titular esta crónica. Dos tiros libres, técnica y posesión que volvieron a reabrir la brecha. Se cerró hasta los diez, pero los problemas del Betis tienen una prescripción mayor que una “simple” remontada de más de 20 puntos en una mitad.

BILBAO BASKET SE AGARRA A SUS OPCIONES: Está lejos, no es tampoco la temporada de más lustre para los bilbaínos, pero la victoria en Sevilla les permite no perder casi todas las opciones de entrar en el Playoff. Sobre todo porque MoraBanc Andorra ha derrotado al líder y no deja posibilidad de que los vascos puedan recortar en la lucha por entrar entre los ocho mejores clasificados. Los de Carles Durán afrontan tres partidos vitales que han de contar al final de los mismos como victorias: Obradoiro, Joventut y… Andorra antes de afrontar un final de liga mayúsculo ante Iberostar, Baskonia y Herbalife Gran Canaria. El Real Betis, por su parte, tiene otros tres partidos en los que es, precisamente, la victoria, aun por imperiosa, el resultado menos probable: Real Madrid, Valencia Basket y Barcelona. ¿Esperanza? Los mejores partidos de los de Tabak llegan cuando el rival parece inexpugnable.