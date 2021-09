Buenas solobaketmaniáticos,

Esta temporada Solobasket.com será diferente, entendemos que más creativos y alternativos, dos adjetivos que definen esta web. ¿El principal cambio? No escribiremos crónicas individuales de la Liga Endesa. En su lugar haremos artículos, noticias, análisis y entrevistas… según lo que ocurra durante las jornadas.

De forma excepcional, es posible que sí las hagamos en las fases finales de esas competiciones o en la Copa. Buscamos adaptarnos a nuestras circunstancias y, porqué no decirlo, nuestra esencia no es otra que generar contenidos y formatos que no se tratan, o en menor medida, en otros medios.

Solobasket.com siempre fue un espacio para foguear talento periodístico y lugar para intentar hacer carne de ideas innovadoras. Por ejemplo, pregunta para los últimos en llegar: ¿Sabías que una temporada antes de que apareciese la Supermanager en ACB.com…. en Solobasket ya existía la Cyberliga? Corría el curso 2000-2001, sí el de un Pau Gasol explosivo que se ganó aquel verano firmar un buen contrato garantizado por los Grizzlies.

¿Sabías que hicimos una red de locutores y analistas para cubrir todos los partidos de la Liga cuando ésta pasó a ser de pago (2009-10) en una cadena privada? Por ahí empezaron a dar sus primeros pasos grandes profesionales como Fran Guillén, Fran Fermoso, Gerard Solé o Álvaro Martínez acompañados por cracks como José Luís Galilea, Joan Peñarroya, Paco Rengel o Paco Torres.

Si queréis conocer más sólo tenéis que echar un vistazo a nuestra historia. Una historia que se repite: luchar por ofrecer aquello que no se ofrece, pasarlo bien viviendo el basket desde cerca y, por qué no decirlo, sobrevivir.

Ser independientes y alternativos tiene un precio, no generar los suficientes ingresos para sostener una estructura profesional ni poder desarrollar nuestras ideas con la rapidez y continuidad que quisiéramos. Asumir que muchas de esas ideas se ‘pescan’ y desarrollan con más impacto por empresas con recursos, así como la contínua pérdida de nuestros mejores colaboradores.

El próximo 5 de noviembre cumplimos 23 años. Paso a paso, partido a partido, canasta a canasta, defensa a defensa. Así conseguimos salir adelante.

Gracias por estar siempre ahí.