La jornada 12 de Liga Endesa ACB deja, nada más y nada menos, que un picante derbi canario. La rivalidad entre La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria se hará valer en el campo. La veteranía de los Marcelinho Huertas, Giorgi Shermadini y compañía se medirá a la chispa de Isaiah Wong y Braian Angola.

El ritmo canario en la Liga Endesa ACB

Cuando se habla de un partido entre La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria no se puede mencionar una de las características que más les define y que comparten, el ritmo. Ambos conjuntos lideran la tabla de equipos que juegan a menos posesiones de toda la Liga Endesa. En este sentido, los de Lakovic están en 71.5, mientras que los de Vidorreta están en 73.1 por partido. Sin embargo, solo los tinerfeños tienen a Marcelinho Huertas.

No es una cuestión de desmerecer a los jugadores de Dreamland Gran Canaria, porque no es un tema de nivel, sino de uso. Marcelinho Huertas, al margen de la relevancia que su desempeño le otorga, está la que el contexto le brinda. El base de La Laguna Tenerife es posiblemente el que más impacto tenga de toda la ACB. Su porcentaje de uso, las posesiones que finaliza sin contar asistencias, y mira que da, es del 33.5%, por ejemplo, Isaiah Wong, el líder de los de Lakovic, es de 26.5%. Todo ello, en el equipo con mejor rating ofensivo de la Liga Endesa.

El duelo entre La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria pasará por Marcelinho Huertas

El impacto de Marcelinho Huertas en La Laguna Tenerife es total. El equipo juega despacio, pero juega con una solvencia encomiable y mucho tiene que ver con su presencia en pista. Por ello, para bien o para mal, el duelo contra Dreamland Gran Canaria pasará por sus manos. Ambos conjuntos de Liga Endesa ACB tratarán de imponerse y Jaka Lakovic seguramente tenga su plan ‘anti-Marcelinho’.

Dreamland Gran Canaria tiene grandes jugadores en la generación, pero es que además, exceptuando quizás Ziga Samar, todos de una agresividad notable. El plan defensivo contra Marcelinho Huertas ha sido desbaratado por el propio jugador de La Laguna Tenerife en múltiples ocasiones. No obstante, algunas veces, el dicho es al revés y la mejor defensa es un buen ataque. Llevar a situaciones de uno contra uno al brasileño contra Isaiah Wong, Braian Angola o Andrew Albicy puede, no solo generar puntos, sino cansancio y faltas que eviten su potencial en campo delantero.