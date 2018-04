Aquí está nuestro once recomendado para la jornada 27, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: LUKA DONCIC, THOMAS HEURTEL Y TOMÁS BELLAS

Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.536.182 . Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Segundo mejor cupo SM, mejor base y cuarto mejor jugador. Primera vuelta: 14'4

. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Segundo mejor cupo SM, mejor base y cuarto mejor jugador. Thomas Heurtel (F.C. Barcelona Lassa): 1.282.167. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Tercer mejor base últimos tres partidos y segundo mejor base SM. Primera vuelta: 20'4

Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Tercer mejor base últimos tres partidos y segundo mejor base SM. Tomás Bellas (Tecnyconta Zaragoza)-Cupo: 659.680. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Partido muy importante y rival que admite muchos puntos. Primera vuelta: 15'6

Suplente: Jaime Fernández (Morabanc Andorra): 1.055.923. Rival: San Pablo Burgos. Primera vuelta: 18

Con lo de Ponitka y la bajada de rendimiento (por jugar pocos minutos) de Jaime, esta podría ser una buena semana por apostar por un alero cupo y recuperar dos extranjeros en los bases, pero en general estos no tienen buenos partidos. El que está más en forma es Nico Laprovittola pero su partido contra el Madrid genera dudas, ya no solo por la dificultad del bonus y posibles menos minutos si el partido es muy desigual, si no porque si Laso le pone encima a Taylor, puede ser un defensor que le ponga muchos problemas a un base que no destaca por su rapidez. Clevin Hannah ha demostrado que ya ha recuperado las sensaciones la pasada jornada, pero la defensa de Fuenlabrada es bastante dura y Vargas un buen especialista. Askia Booker es el que más nos gusta, ya que aunque tiene un partido muy difícil, Radicevic ya ha demostrado esta semana que la defensa del Barça a veces no se centra en el base anotador.

Cierto es que en los base cupos tampoco andamos muy sobrados con lo de Jaime y Granger, pero al menos Tomás Bellas está rindiendo bien en los útlimos partidos y juega contra un Estudiantes que flojea en defensa. También Rodrigo San Miguel está siendo regular en las últimas jornadas y tampoco tiene mal partido.

ESCOLTAS Y ALEROS: SYLVEN LANDESBERG, OVIE SOKO, NEMANJA NEDOVIC Y GARY NEAL

Sylven Landesberg (Movistar Estudiantes): 1.461.250 . Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Después de lo de estas semanas quién se atrevería a no llevarlo?. Primera vuelta: 14

. Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Después de lo de estas semanas quién se atrevería a no llevarlo?. Ovie Soko ( UCAM Murcia ): 822.231 . Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Tercer mejor alero últimas 3 jornadas. Primera vuelta: 23

. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Tercer mejor alero últimas 3 jornadas. Nemanja Nedovic (Unicaja Málaga): 1.025.043 . Rival: Monbus Obradoiro. Motivos: Estado de forma. Primera vuelta: 6

. Rival: Monbus Obradoiro. Motivos: Estado de forma. Gary Neal (Tecnyconta Zaragoza)-Extracomunitario: 1.413.391. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Tercer mejor alero. Primera vuelta: No jugó

Suplente: Blake Schilb (Real Betis Energía Plus): 935.760. Rival: F.C.Barcelona Lassa. Primera vuelta: 18

La lesión de Ponitka, del que aún no sabemos como está, ha hecho que no metamos en nuestro 11 a uno de nuestros tres mosqueteros en los aleros. Mantenemos a D'artagnan Nedovic, a pesar de su pinchazo, porque sigue demostrando estar en un gran estado de forma y un escolta anotador como Carroll ya hizo daño al Obra esta jornada pasada. Ya avisábamos que Soko volvía a estar en forma y tras su gran partido pasa de sorpresa a titular. Dudábamos si meter a Schilb, porque aunque tiene un partido duro, el Barça ha sufrido buenas valoraciones de aleros este año y el ya hizo 18 en la primera vuelta.

Si quisieramos optar por un cupo aquí, podríamos apostar por Álex Mumbrú, que volvió por sus fueros esta jornada y su equipo lo necesita muchísimo, pero ahora mismo es un riesgo. Hay otras opciones, pero ninguna nos convence del todo: la pareja del Estu, Darío Brizuela y Edgar Vicedo están en forma y la defensa de Zaragoza es la segunda peor de la liga, Roland Smits podría tener un bonito duelo con Soko y viene de valorar 17, y si se confirma la baja de Ponitka, Javier Beirán pinta bien para esta jornada.

Para otras opciones extranjeras ya vamos a apostar por Koponen en low cost pero aún no lo metemos en nuestro 11 porqué a pesar de mvp y su estado de forma, depende bastante de su acierto en el tiro, el cual es cierto que es brutal últimamente.

PIVOTS: ANTE TOMIC, TORNIKE SHENGELIA, DEON THOMPSON Y WALTER TAVARES

Ante Tomic (F.C. Barcelona Lassa): 1.139.091 . Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Segundo mejor jugador últimos tres partidos y cuarto mejor pívot. Primera vuelta: 19'2

. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Segundo mejor jugador últimos tres partidos y cuarto mejor pívot. Tornike Shengelia (Baskonia)-Cupo: 1.660.909 . Rival: Valencia Basket. Motivos: Mejor jugador SM. Primera vuelta: 7'2

. Rival: Valencia Basket. Motivos: Mejor jugador SM. Deon Thompson (San Pablo Burgos)-Extracomunitario: 1.194.846 . Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Tercer mejor pívot y segundo mejor pívot últimos 3 partidos. Primera vuelta: 16'8

. Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Tercer mejor pívot y segundo mejor pívot últimos 3 partidos. Walter Tavares (Real Madrid)-Cupo: 1.118.444. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Segundo mejor pívot cupo. Primera vuelta: 13'2

Suplente: Anthony Randolph (Real Madrid): 896.000. Rival: Divina Seguros Joventut. Primera vuelta: No jugó

Mantenemos a nuestros pívots de las últimas jornadas, recuperando a Tavares por Felipe, nuestra apuesta de la jornada pasada que valoró a más de 1 punto por minuto...lo malo es que jugó 4:13.

Es normal que los mantengamos ya que son los tres mejores, tanto en general como en las tres últimas jornadas. Más dudoso es lo de Randolph, porque como ya avisábamos en sorpresas es una auténtica incógnita, pero tiene un muy buen partido para valorar esta jornada si vuelve a estar centrado y no tiene problemas de faltas.

Para los que no alcancen este presupuesto seguimos teniendo las opciones low cost y sorpresas para combinar:

PRESUPUESTO: 13.313.234

SUPLENTES LOW COST: NICOLA RADICEVIC, PETTERI KOPONEN Y SEBAS SAIZ

Nicola Radicevic (Herbalife Gran Canaria): 794.938 -Sigue a buen nivel como demostró contra el Barça y tiene un buen partido para bases anotadores contra Bilbao.

-Sigue a buen nivel como demostró contra el Barça y tiene un buen partido para bases anotadores contra Bilbao. Petteri Koponen (F.C. Barcelona Lassa): 504.955 -Otro que ya se puede considerar recuperado para la causa por Pesic. Está teniendo un acierto brutal en las últimas jornadas.

-Otro que ya se puede considerar recuperado para la causa por Pesic. Está teniendo un acierto brutal en las últimas jornadas. Sebas Saiz (San Pablo Burgos): 779.692-Se ha convertido en un jugador fiable y contra Andorra puede hacer daño.

JUGADORES SORPRESA: ASKIA BOOKER, DEMITRIUS CONGER Y AUGUSTO LIMA

Diferentes motivos para meter a estos tres jugadores en sorpresa:

-Como dijimos arriba, aunque tiene un partido duro puede repetir una actuación estilo Radicevic la semana pasada e irse a una buena valoración.

-Lleva dos grandes partidos una vez pasado el periodo de aclimatación y ya ha sido clave en las dos victorias de la Penya.

-Sigue en sorpresas por su irregularidad en la valoración pero puede hacer daño a Fuenlabrada.