Hiopos Lleida tiene muy avanzado el fichaje de Adrià Rodríguez de cara a la temporada 2026-27. Los clubes españoles son conscientes de que el mercado de jugadores españoles procedentes de la NCAA se perfila como una vía a explorar, tanto pensando en el presente como en el futuro. En ese contexto aparece el nombre de Pablo Tamba, jugador cordobés de Puente Genil que puso rumbo a Estados Unidos en 2021 y que, varios años después, podría convertirse en un cupo interesante para distintos equipos de la Liga Endesa.

Temporada notable de Pablo Tamba en los Tigers de LSU

El paso de Pablo Tamba por Estados Unidos ha estado marcado por distintas etapas, momentos y universidades de NCAA. Su aventura comenzó en 2021, cuando aceptó la propuesta de los Idaho State Bengals de la Division I. Posteriormente, puso rumbo a Indian River State College en la temporada 2022-23 para competir en la JUCO, donde firmó promedios de 12 puntos y 4,5 rebotes por partido. Tras ese paso, Tamba decidió dar un salto más en su carrera y se comprometió con UC Davis Aggies, universidad en la que disputó dos temporadas y un total de 63 encuentros oficiales.

Pablo Tamba recurrió al Transfer Portal para disputar su última temporada en la NCAA y fichar por los LSU Tigers, equipo de la potente y física SEC. A punto de cerrar su etapa frente a Texas A&M Aggies, Tamba deberá decidir su próximo destino tras firmar un último año destacado, con promedios de 8 puntos y 7,3 rebotes, complementados con un excelente mapa de tiro que reflejó un 62 % de acierto.

Pablo Tamba se convirtió en el primer jugador cordobés en alcanzar los 100 partidos en la NCAA Division I, dejando varias actuaciones destacadas con dobles-dobles y alcanzando dobles cifras de anotación en múltiples encuentros de la temporada actual. Desde su llegada, contó con la confianza de Matt McMahon, que se reflejó en sus abundantes minutos en pista. Baton Rouge marcará su última parada antes de iniciar su camino en el profesionalismo.

Pablo Tamba: entre NBA G League o volver a España

La primera gran decisión de Pablo Tamba será definir su próximo paso: regresar a Europa y volver a España —donde no se descarta una opción como Great Osobor— o explorar oportunidades en Estados Unidos, ya sea a través de un contrato en la NBA G League o participando en la Summer League de julio.

Su nombre ya figura en el radar de la Liga Endesa, considerado un cupo interesante de futuro. Como señaló Jordi Martí en una entrevista para Solobasket, será interesante observar cómo encajan este tipo de perfiles en el futuro del baloncesto español.

