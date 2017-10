Después del intenso inicio del juego, al fin hemos tenido una semana tranquila para pensar los cambios. Pero el inicio de las competiciones europeas nos ha dejado un montón de datos e información que procesar, y no sabemos hasta que punto podrá influir o no en la jornada de la Liga Endesa, pero esta claro que, con más equipos que nunca viajando por Europa, este será un factor importante a lo largo del juego.

El ganador de la tercera jornada de nuestra liga privada ha sido 30081960 de Barcelona, con su equipo Los Pardo Boys, que ha quedado el número 46 en la jornada general del SM. Y el líder provisional de cara el premio de Octubre es NEWLIMITLIVING con su equipo Turis que suma 662,00 puntos, con el que va 5º en la general del juego.

Aquí está nuestro once recomendado para la jornada 4, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: THOMAS HEURTEL, ALBERT OLIVER Y JAYSON GRANGER

Thomas Heurtel (F.C. Barcelona Lassa): 947.579 . Rival: Monbus Obradoiro. Motivos: Mejor base SM, broker y rival asequible. Broker: 1,07/-7,05/-15,17

. Rival: Monbus Obradoiro. Motivos: Mejor base SM, broker y rival asequible. Albert Oliver (Herbalife Gran Canaria)-Cupo: 757.504 . Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Segundo base cupo más valorado, broker y precio económico. Broker: -6,62/-13,11/-19,61

. Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Segundo base cupo más valorado, broker y precio económico. Jayson Granger (Baskonia)-Cupo: 1.151.150. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Segundo base más valorado y mejor cupo. Broker: 15,05/5,18/-4,69

Suplente: Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.221.990. Rival: Valencia Basket

Tenemos tres bases cupo entre los cuatro mejores bases del juego hasta el momento, lo que nos abre el abanico de posibilidades a la hora de escoger en otras posiciones. Podríamos incluso llevar a los tres. Lo que pasa es que Granger y Doncic están a un precio elevado y eso lo complica. Dejamos a Doncic en el banquillo por ser el que más complicada tiene la subida de broker y jugar en una pista difícil como la Fonteta, aunque después de ver su exhibición en la cancha de Anadolu Efes, entran dudas. Esta claro que Wonder Boy ya está al nivel de aparecer más cuanto más importante es el partido, por lo que quiera apostar por él, parece un riesgo muy adecuado. Además parece que Granger sufrió algún problema físico en su partido de Euroliga, por lo que eso podría variar nuestro equipo, pasando a Doncic al once titular. Habrá que estar atento a los noticias que nos lleguen desde Vitoria.

El otro motivo para no meter a los tres es Thomas Heurtel. El francés ha comenzado la temporada a un nivel muy alto y siendo absolutamente imprescindible en este Barça y lo ha vuelto a demostrar en la primera victoria de Euroliga con 16 de valoración. Nos sigue aportando subidas y tienen un rival asequible en casa. Hay más opciones interesantes, como Jonathan Tabu, que tiene un buen partido contra Tecnyconta Zaragoza, Facundo Campazzo, que aunque está en un minibache puede resurgir contra Valencia o Sam Van Rossom, que sigue dando broker.

ESCOLTAS Y ALEROS: ERICK GREEN, MATEUSZ PONITKA, CHRISTIAN EYENGA Y MARCUS ERIKSSON

Erick Green (Valencia Basket)-Extracomunitario: 935.482 . Rival: Real Madrid. Motivos: Segundo mejor jugador SM. Broker: -26,13/-34,14/-42,16

. Rival: Real Madrid. Motivos: Segundo mejor jugador SM. Mateusz Ponitka ( Iberostar Tenerife ): 726.113 . Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Broker, económico y rival asequible. Broker: -6,68/-12,91/-19,13

. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Broker, económico y rival asequible. Christian Eyenga (Montakit Fuenlabrada): 1.019.523 . Rival: Baskonia. Motivos: Tercer mejor alero y regular. Broker: 7,00/-1,74/-10,48

. Rival: Baskonia. Motivos: Tercer mejor alero y regular. Marcus Erkisson (Herbalife Gran Canaria)-Cupo: 601.194. Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Mejor alero cupo y muy económico. Broker: -14,49/-19,65/-24,80

Suplente: Fabien Causeur (Real Madrid): 785.559. Rival: Valencia Basket

Sobre Erick Green no hay dudas a pesar de tener un duro partido contra Real Madrid. El americano de Valencia es, después del increible Norel, el hombre del SM hasta el momento y hoy ha comenzado la Euroliga con 29 de valoración, volviendo a demostrar su fantástico estado de forma. Ponitka también nos parece una opción clara para esta jornada: juega contra un Divina Seguros Joventut que no ha arrancado bien, el polaco ha estado a un gran nivel sus dos últimos partidos y la lesión de White le puede dar más minutos y tiros. Eriksson también es otro valor seguro, ya que está en racha, nos da broker y su precio nos permite ajustar equipos.

La duda la teníamos si asegurar broker con Causeur o arriesgar algo más con Eyenga. Los dos tienen partidos duros, pero más el del francés, y el congoleño es un valor más seguro en cuanto a importancia y regularidad estadística en su equipo. Además las bajas de Baskonia no permiten a los vitorianos mantener un nivel defensivo alto de momento. Joan Sastre y Pau Ribas siguen siendo opciones interesantes como cupos y a la hora de dar broker, y empieza a ser hora de fijarse en jugadores que están rindiendo bien como Shaquielle McKissic, Paco Cruz, Nobel Boungou-Colo o Sylven Landesberg, que tiene un buen partido contra San Pablo Burgos.

PIVOTS: HENK NOREL, TORNIKE SHENGELIA, MIKE TOBEY Y JEFF BROOKS

Henk Norel (Guipuzkoa Basket): 1.108.451 . Rival: UCAM Murcia. Motivos: Mejor jugador SM. Broker: -36,36/-45,86/-55,36

. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Mejor jugador SM. Tornike Shengelia (Baskonia)-Cupo: 882.361 . Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: 25 de valoración la jornada pasada. Broker: 7,69/2,02/-3,66

. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: 25 de valoración la jornada pasada. Mike Tobey (Iberostar Tenerife)-Extracomunitario: 1.183.600 . Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Cuarto mejor pívot y rival asequible. Broker: 13,18/3,03/-7,11

. Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Cuarto mejor pívot y rival asequible. Jeff Brooks (Unicaja Málaga): 488.107. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Broker, muy económico y rival asequible. Broker: -26,12/-30,31/-34,49

Suplente: Anthony Randolph (Real Madrid): 1.104.692. Rival: Valencia Basket

Más dudas hemos tenido a la hora de decidir los mejores pívots. Dejamos fuera a Randolph y metemos a Brooks, que parece haber bajado un poco el nivel, porque el de Unicaja es mucho más económico y tiene un partido mucho más asequible contra una defensa floja, mientras que el del Madrid juega en la Fonteta. Apostamos por Tobey porque también tiene un muy buen partido para valorar, sacando a Jerome Jordan de la zona. El de la Penya también sería buena opción para esta jornada. También hemos valorado el buen momento de forma de Gustavo Ayón, que se salió contra Efes, pero no asegura broker y tiene a los pívots de Valencia delante. Elvis Baez y Ian O'Leary también se están convirtiendo en opciones consistentes, y el enfrentamiento contra Obradoiro puede ser favorable para un regular Moerman, por la dificultad de los gallegos para defender cuatros tiradores. Por su rival, Pustovyi se está convirtiendo en uno de los nombres del SM y dará broker pero tiene un partido difícil, sobre todo si vuelve Tomic. James Augustine también podría estar por las mismas razones que Brooks. Hay muchas posibilidades para esta jornada. También Kevin Seraphin ha demostrado hoy en Euroliga que puede ser un jugador SM interesante con sus 31 de valoración.

Vuelve a aparecer en nuestro once una de las debilidades del que esto suscribe, Tornike Shengelia, pero no es solo por gustos personales. Toko ha vuelto a gran nivel y su papel en Baskonia mientras no fichen otro cuatro y se recuperen los lesionados es clave.

Otra vez nos ha quedado un equipo muy caro, ya que de hecho solo 11 mánagers contarían con este presupuesto, pero que con sustituir con los low cost o con los sorpresa ya podríamos estar en presupuesto:

PRESUPUESTO: 9.801.064

SUPLENTES LOW COST: OMAR COOK, DEJAN TODOROVIC Y PIERRE ORIOLA

Omar Cook (Movistar Estudiantes): 555.712

Dejan Todorovic (RETAbet Bilbao Basket): 567.689

Pierre Oriola (F.C. Barcelona Lassa): 507.861

La aparición de Oriola nos da una opción más de cupo interior. Es evidente que no va a repetir de forma regular actuaciones como la de su primer partido y más con la posible vuelta de Tomic, pero si que suele rendir bien en pocos minutos, y gracias a empezar así nos dará broker unas cuantas jornadas. Omar Cook y Dejan Todorovic se están convirtiendo en elementos muy interesantes a nivel de SM. El base de Estudiantes está valorando con medias más altas de las que nos tiene acostumbrados y Dejan parece por fin haber dado ese salto que hace tiempo esperábamos de él. Se están viendo beneficiados por un papel menor del esperado de Hakanson y, especialmente, Redivo, que de mejorar su aportación podría reducir sus minutos y tiros.

Queremos mencionar otra vez a la opción regalada de precio: Álex López. El de Burgos valoró 19 en la debacle contra el Barça y esta semana tiene un buen partido contra Movistar.

JUGADORES SORPRESA: RAY MCCALLUM, NICOLÁS RICHOTTI Y GIORGI SHERMADINI

Esta es la primera semana que apostamos por jugadores realmente "sorpresa". Ninguno de los tres está rindiendo como se esperaba hasta el momento pero esta podría ser una buena jornada contra ellos. Los dos de Unicaja juegan contra una defensa que ha sido muy poco efectiva hasta el momento y han empezado a mostrar algo de lo que pueden llegar a hacer. McCallum tuvo buenos minutos en su anterior partido y en este derby podría ser el partido en que fuera hacia arriba. Shermadini valoró 13 en la victoria contra Fenerbahçe en solo 15 minutos y ya vimos lo que hizo Norel contra el Betis (aunque lo ha hecho contra todos sus rivales). En este mismo partido otra opción similar podría ser Milosavljevic, que se fue a 15 de valoración en Euroliga, pero ha sido dado de baja en la Liga Endesa para dar de alta a Dani Díez.

El caso de Richotti es producto de la importancia y minutos que tendrá durante la lesión de White y enfrentarse a un rival asequible como la Penya.

NUESTROS EQUIPOS

Seguimos peleando por mejorar nuestros equipos, tanto en valoración como en broker, pero sin acabar de dar del todo con la tecla. Al menos uno puntuo 202 la semana pasada. Introducimos a Shengelia, Baez y Ponitka y por eso no podemos hacer los cambios que nos gustaría en los bases. En el otro conseguimos llevar a los pívots que recomendamos en nuestro once y metemos a Landesberg, por ajustar mejor el presupuesto y buscar sorpresa en los aleros.