Esta semana se han disputado 14 partidos de competiciones europeas en los que había al menos un equipo de la Liga Endesa, con los Euroliga doblando jornada. ¿Como afectará? Pues no lo sabremos hasta después de la jornada. En principio no ha habido lesiones importantes, que siempre es la peor consecuencia, pero si afectará a nivel de rotaciones o descansos es una incógnita. Quizás la duda más importante es saber si Luka Doncic seguirá al nivel excelso de esta semana o tendrá menos minutos contra el colista de la liga.

El ganador de la quinta jornada de nuestra liga privada ha sido Danioj5 de San Cugat del Vallès, con su equipo Team Fire, que ha quedado el número 8 en la jornada general del SM. Y el líder provisional de cara el premio de Octubre es NEWLIMITLIVING con su equipo Turis que suma 1048,00 puntos, con el que va 7º en la general del juego. En esta sexta jornada se decidirá el ganador del primer premio mensual de este año, y el duelo entre Turis y ParFAIT está muy igualado, con una diferencia de solo 2,40. También hay otros cuantos managers que podrían alcanzarlos. ¡Suerte a todos!

Aquí está nuestro once recomendado para la jornada 6, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: JONATHAN TABU, JAYSON GRANGER Y LUKA DONCIC

Jonathan Tabu (RETAbet Bilbao Basket): 1.011.382 . Rival: Gipuzkoa Basket Club. Motivos: Tercer mejor base últimos tres partidos y rival asequible. Broker: 20,29/7,29/-5,71

Jayson Granger (Baskonia)-Cupo: 1.276.800 . Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Segundo mejro base últimos tres partidos y rival asequible. Broker: 34,66/18,24/1,82

Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.612.800. Rival: San Pablo Burgos. Motivos: Cuarto mejor jugador SM, mejor base, mejor cupo y tercer mejor jugador últimos tres partidos, y podríamos seguir. Broker: 43,78/23,04/2,30

Suplente: Thomas Heurtel (F.C. Barcelona Lassa): 1.253.173. Rival: UCAM Murcia

Nos hemos decidido por los tres mejores bases de los últimos partidos. Dicho así, puede parecer que no hemos tenido dudas pero si las hay. Dejamos fuera a Heurtel, después de haber estado en todos nuestros onces hasta el momento. Dudábamos entre él y Tabu. Los dos tienen buen partido y necesidad de victoria. El francés parece más imprescindible que el belga, dado el buen rendimiento de Fisher y el negativo de Pressey, pero el hombre de negro es más barato y tiene más fácil subir broker. Además su racha es mejor.

Sinceramente, como decíamos en la entrada, tenemos dudas de cual será el papel de Doncic esta semana, pero es difícil atreverse a quitar de tu equipo a quien ha valorado 41 y 35 en los dos partidos de Euroliga de esta jornada doble. Puede que juegue menos al ser su rival un débil Burgos, pero todos sabemos de la capacidad de Luka de valorar en poco tiempo. Lo positivo es que el Madrid juega el primer partido de la jornada, por lo que si le dieran de baja para descansar o rotar lo sabríamos. Lo negativo es si va y no juega, que con Laso ya lo hemos visto algunas veces con otros jugadores.

A mayores de los que ya metemos en otras clasificaciones, Omar Cook sigue siendo una buena opción.

ESCOLTAS Y ALEROS: ERICK GREEN, MATEUSZ PONITKA, MARCUS ERIKSSON Y JAKA BLAZIC

Erick Green (Valencia Basket)-Extracomunitario: 1.237.175 . Rival: Herbalife Gran Canaria. Motivos: Sexto mejor jugador SM, segundo mejor alero y posible broker. Broker: -11,23/-22,76/-34,28

Mateusz Ponitka ( Iberostar Tenerife ): 960.285 . Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Mejor jugador últimos tres partidos y broker asegurado. Broker: -26,94/-39,29/-51,64

Marcus Eriksson (Herbalife Gran Canaria)-jCupo: 795.079 . Rival: Valencia Basket. Motivos: Económico, broker asegurado, 33,60 última jornada y 24 en Eurocup. Broker: -7,23/-17,45/-27,67

Jaka Blazic (Morabanc Andorra): 751.349. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Momento de forma, broker y económico. Broker: -2,14/-11,80/-21,46

Suplente: Paco Cruz (Montakit Fuenlabrada): 720.127. Rival: Monbus Obradoiro

Hemos tenido más dudas que nunca en los aleros pero ha sido por algo positivo: la jornada pasado 12 exteriores superaron la veintena en valoración SM, con tres por encima de la treintena y dos acercándose. Somos algo conservadores, pero es que Ponitka sigue siendo la mejor opción y Eriksson fue el mejor de la jornada pasada. En el caso de Green lo hemos pensado mucho. Entre un ligero bajón y jugar contra Granca, nos parecía buen momento para venderlo por alguien más económico y más habiendo buenas opciones. Pero la lesión de Sastre, las buenas sensaciones en Euroliga y que es muy fáctible que aún nos de una buena subida, hemos decidido mantenerlo.

En el caso de Blazic y Cruz, nos habíamos decidido por el de Fuenla pero ser extracomunitario nos ha decido a meter a Jaka de titular. Los dos tienen parecido precio, dan broker, están en buena forma y, en teoría, tiene un partido más asequible el de Fuenlabrada, que sigue invicto, pero queremos meter a Ayón en los pívots y por eso dejamos a Blazic.

Para esta jornada hay muchos jugadores interesantes en los puestos de alero: Matt Thomas, Sylven Landesberg y Álex Mumbrú son los mejor valorados en los últimos tres partidos, pero los tres juegan fuera de casa y los dos primeros con rivales muy complicados. Rodrigue Beaubois está rindiendo muy bien desde su vuelta a las canchas y Baskonia tiene un buen partido para sumar una victoria muy necesaria para ellos, aunque la vuelta de Jordan McRae en Euroliga empieza a hacer que el francés sea menos interesantes. Estaremos atentos al rendimiento del americano, que de no haberse lesionado pintaba a ser muy interesante para el juego.

PIVOTS: HENK NOREL, TORNIKE SHENGELIA, JEROME JORDAN Y GUSTAVO AYÓN

Henk Norel (Guipuzkoa Basket): 1.465.927 . Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Mejor jugador SM, broker asegurado y rival con dudas en el juego interior. Broker: 6,30/-12,55/-31,40

Tornike Shengelia (Baskonia)-Cupo: 1.166.922 . Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Mejor cupo, segundo mejor jugador últimos tres partidos, rival asequible y broker. Broker: -3,55/-16,05/-28,55

Jerome Jordan (Divina Seguros Joventut): 1.064.613 . Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: 5º mejor pívot últimos tres partidos, broker factible y rival asequible. Broker: 15,45/4,04/-7,36

Gustavo Ayón (Real Madrid): 1.226.400. Rival: San Pablo Burgos. Motivos: Bajas de Randolph y Kuzmic y rival que sufre de pívots. Broker: 33,29/17,52/1,75

Suplente: Artem Pustovyi (Monbus Obradoiro): 1.346.800. Rival: Montakit Fuenlabrada

Otra vez muchas dudas en los pívots. De hecho nuestro único indiscutible esta semana es Shengelia por motivos obvios. Norel también lo sería, claro, pero tiene problemas físicos y habrá que estár atentos hasta última hora. Si pensamos que juega también sería fijo, porque el juego interior de Bilbao está sufriendo mucho, sobre todo si siguen poniendo juntos en algunos momentos a Hervelle y Mumbrú.

Nos hemos decantado por Jordan y Ayón porque nos gustan sus partidos. La Penya juega contra otro equipo con el casillero a cero por lo que es un partido muy importante para ellos y su principal arma es el jamaicano, que está rindiendo bien los últimos partidos. El pívot del Real Madrid tiene un partido perfecto para romper: en teoría el no puede entrar en las rotaciones por las lesiones de sus compañeros de puesto y San Pablo sufre mucho de pívots como demostró Pustovyi. El ucraniano también sería una buena opción, puesto que es donde Fuenlabrada puede sufrir más en defensa, pero jugar fuera contra la revelación de la ACB y tercera mejor defensa, nos hace apostar por otros jugadores.

También podrían ser buenas opciones: Felipe Reyes, aunque iría más a sorpresa, Tibor Pleiss, Deon Thompson o Abromaitis, que además abaratarían nuestros equipos. También nos gusta para esta jornada Bojan Dubljevic, que suele rendir en los duelos contra rivales importantes y empieza a valorar bien después de un inicio discreto. Si Tobey vuelve a no jugar o jugar poco, Fran Vázquez vuelve a ser intereante.

Otra vez nos ha quedado un equipo muy caro, ya que pocos mánagers contarían con este presupuesto aunque ya son algunos más que en jornadas pasadas, pero que con sustituir con los low cost o con los sorpresa ya podríamos estar en presupuesto:

PRESUPUESTO: 12.568.732

SUPLENTES LOW COST: FERRAN BASSAS, ALBERTO ABALDE Y PIERRE ORIOLA

Ferran Bassas (Iberostar Tenerife): 302.412

Alberto Abalde (Valencia Basket): 311.950

Pierre Oriola (F.C. Barcelona Lassa): 671.646

Tres low cost del mismo tipo: cupos, muy económicos y que están aprovechando muy bien los minutos que tienen en cancha. Bassas está ganado más minutos de juego en un gran inicio de temporada y está respondiendo con buenos números: 20,40 la última jornada y 13,27 en las últimas tres. Abalde también ha entrado con buen pie en Valencia, y con la lesión de Sastre está dando un rendimiento por encima de lo esperado, menos para los que lo conocen bien y saben de la gran calidad del alero vigués. En el parido de hoy de Euroliga ha hecho 19 de valoración.. Oriola ha bajado en su valoración en los últimos partidos y por eso se viene a baratos, pero sigue siendo buena opción y nos da broker. En el pívot también podríamos haber optado por Jeff Brooks o Tibor Pleiss.

JUGADORES SORPRESA: RAY MCCALLUM, JAYCEE CARROLL Y RYAN KELLY

Volvemos a meter a Ray McCallum en sorpresas, puesto que aunque esta rindiendo de forma regular en la liga Endesa (cuarto base más valorado de los últimos tres partidos), en esta jornada doble de la Euroliga ha vuelto a tener pocos minutos y valoración.

Carroll es uno de esos jugadores sorpresa por antonomasia, aunque no tanto por su propio rendimiento, si no porque nunca se sabe cuantos minutos tendrá en el Real Madrid. Esta jornada puede ser buena para él, ya que no ha disputado muchos minutos en Euroliga y de dar descanso o menos tiempo en cancha a otros jugadores importantes (Doncic, por ejemplo) podría salirse, como hizo la semana pasada.

Kelly empieza a mostrar poco a poco lo que puede dar en la Liga Endesa (16 de valoración últimos tres partidos) y tiene un buen partido contra la Penya, que ya sufrió mucho con Nemanja Radovic y Tim Abromaitis. Buena jornada para por fin dar el do de pecho y buscar estrenarse con su primera victoria en la ACB.

NUESTROS EQUIPOS

Nuestros equipos han vuelto a mejorar pero aún hay que seguir peleando por subir. De momento mantemos a Norel en los dos. En uno buscamos el efecto Ryan Kelly y nos tenemos que quedar con Mekel y Tomàs, que tampoco es lo peor que nos puede pasar.