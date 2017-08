Convocatorias U14 y calendario de la selección masculina en el Torneo BAM

Las concentraciones serán en Íscar y los chicos jugarán el BAM en Grecia

Las selecciones U14 tanto masculina como femenina ya tienen definido su roster para los compromisos veraniegos que están a la vuelta de la esquina y Javier Torralba será el encargado de dirigir a las chicas durante la concentración que se llevará a cabo en Íscar del 16 al 19 de agosto con las siguientes jugadoras:

Nhug Bosch (Femení Maresme)

Anna Prim (CB Lleida)

Claudia Contell (Valencia B)

Alejandra Mastral (St. Casablanca)

Marta Rueda (Sant Adrià)

Elena Rodríguez (Spar Gran Canaria)

Clara Gómez (Sabadell)

Txell Alarcón (Sant Adrià)

María García (Pilar de Valencia)

Bárbara Cuxart (Valencia B)

Nahawa Diarra (Femení Maresme)

Marta Morales (GSB Granada)

Alba Barneda (Almeda)

Paula Reus (Bahía San Agustín)

Fanta Gassama (Femení Maresme)

Marina Díaz (UVA Ponce)

Claudia Langarita (St. Casablanca)

Chiso Okafor (Femení Maresme)

Convocatoria completa

Los chicos, por su parte, contarán con José María Panadero como seleccionador y se concentrarán el 16 de agosto en Íscar para, posteriormente, poner rumbo a Kolindros (Grecia), donde disputarán el tradicional Torneo BAM. La lista es la siguiente:

Rubén Domínguez (Unicaja)

Carlos Santiago (Real Madrid)

Jorge Bercedo (Naútico Tenerife)

Gerard Estebanell (CB Tarragona)

Eshete Calvo (Real Madrid)

Álvaro Martínez (B. Zaragoza)

Toni Naspler (CB Manresa)

Ian Granja (FC Barcelona)

Diego Maganto (Real Madrid)

Guillem Vázquez (Joventut)

Iván Ruiz (Unicaja)

Víctor Chuka (CB Torrelodones)

Iñaki Ordóñez (Navarro Villoslada)

Owen Aquino (Real Madrid)

Pablo León (Unicaja)

Convocatoria completa

Calendario del Torneo BAM:

20 Agosto: España vs Chipre

21 Agosto: España vs Rumanía

22 Agosto: España vs Palestina

23 Agosto: España vs Bulgaria

24 Agosto: España vs Grecia