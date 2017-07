Nikola Mirotic renuncia a la Selección y no estará en el Eurobasket

Los Bulls, con los que seguramente renueve, no quieren que Mirotic dispute el Eurobasket.

Esta misma tarde la FEB y Nikola Mirotic han anunciado un comunicado conjunto por el que el jugador hispano-montenegrino justifica su renuncia a participar en la próxima edición del Eurobasket, a causa de “la situación de incertidumbre sobre su futuro profesional”.

La intención de Mirotic es clara, renovar con los Chicago Bulls, y la franquicia de la Ciudad de los Vientos no quiere que el jugador participe en el torneo internacional, por lo que el propio Niko reconoce “que lamenta tremendamente no estar con la Selección este año, pero siente que no puede ser egoísta ante la posibilidad de perjudicar al equipo en el último momento.”

La renuncia de Mirotic parece abrir las puertas de la selección a Pierre Oriola, y dará galones a un Juancho Hernángomez que, en su debut con la absoluta en un torneo internacional, deberá ser un jugador importante. La FEB, por su parte, “entiende y respeta los motivos que han llevado a Nikola a tomar esta difícil decisión, al tiempo que resalta el compromiso y la ilusión que ha mostrado en anteriores convocatorias, dejándole por supuesto las puertas del equipo del todo abiertas para el futuro.”