Previa Europeo U18M: Calendario, grupos y los 12 elegidos de España

Entre los días 29 de julio y 6 de agosto, Bratislava y Piestany (Eslovaquía) acogerán el Europeo U18 masculino, probablemente la categoría en la que más está costando alcanzar la medalla a la selección española: un oro y otro bronce en los últimos diez años.

La generación del '99, cuarta clasificada tanto en el Europeo U16 de 2015 como en el Mundial U17 del verano pasado, buscará mejorar el 5º puesto obtenido en diciembre por los chicos del '98 tras haberse suspendido el campeonato en el periodo estival.

Grupos

Calendario

L0S 12 ELEGID0S

El seleccionador Joaquín Prado, asistido por Jesús Lázaro, contará con un roster que el también ayudante Berni Álvarez analiza de la siguiente manera:

BASES

POL MOLINS (Joventut / 1.95m):

Ha dado un paso hacia adelante este año, cambiando su posición de escolta a base. Es un jugador con mucho físico, por lo que puede dominar en esta posición, pero además es muy creativo, genera mucho juego y técnicamente es muy bueno. Viene de jugar muchos minutos con la U19 por lo que tiene que ser un jugador importante.



RAI CARRASCO (FC Barcelona / 1.88m):

Es un base más al uso. No es tan grande físicamente como Pol, pero técnicamente es un gran jugador. Lee bien las defensas del equipo contrario y controla perfectamente el ritmo de partido. Ha sido el base de esta generación en los últimos años y eso es importantes para el equipo



DICAC CUEVAS (Joventut / 1.80m):

Es un base pequeño pero explosivo. Es el jugador capaz de revolucionar un partido, y nos tiene que ayudar en determinados momentos para cambiar por completo el ritmo del encuentro. Tiene un gran tiro de tres, y puede anotar incluso estando a 8 o 9 metros. Gran velocidad y buenos recursos para anotar.

ALEROS

JOSEP BUSQUETS (Joventut / 2.01m):

Es un jugador grande de tamaño, aunque no de peso. Es el gran tirador del equipo. Lanza con facilidad y con mucho acierto, por lo que debe ser nuestra amenaza del exterior. Puede ayudarnos incluso sin tirar, dejando más espacio a los jugadores interiores. En defensa también ayuda al equipo



MIGUEL GONZÁLEZ (C. Valladolid / 2.01m):

Es uno de los jugadores referentes del equipo. Puede anotar de muchas maneras. Ha ganado solidez defensiva y control de los partidos con su experiencia en LEB Plata. Es un jugador polivalente que tiene un gran tiro de tres, puede anotar en tiro tras bote. Además lee muy bien los partidos.



JOSEP PUERTO (Valencia BC / 2.01m):

Físicamente es un jugador dominante. No estuvo el año pasado pero ahora está en un gran nivel. Es un tres puro que nos tiene que ayudar mucho en el rebote, sobre todo en el ofensivo en el que es muy efectivo. En defensa es capaz de defender al escolta, al alero o incluso al cuatro. Tiene un tiro muy correcto, sobre todo a pies parados.



JOEL PARRA (Joventut / 2.01m):

Uno de los talentos de la generación anterior, la del 2000. Es un jugador que está pasando del puesto de ‘cuatro’ al de alero, aunque en este Europeo nos tiene que ayudar en las dos posiciones. Es un jugador difícil de defender, porque jugando al tres puede postear a su rival, mientras que de cuatro puede salir a tirar y abrir defensas. Tiene una gran capacidad de anotación.



JOSÉ LUIS IBÁÑEZ (Unicaja / 1.96m):

Un jugador que ha entrado nuevo en el grupo y lo ha hecho con una gran ilusión y compromiso. Es un jugador muy completo, fiable, y que nos puede ayudar mucho en defensa, donde es muy agresivo y donde realiza un gran esfuerzo. En ataque comete muy pocos errores haciendo un poco de todo.

PÍVOTS

SERGI MARTÍNEZ (FC Barcelona / 2.02m):

Es otro de los grandes referentes del equipo. Mucha experiencia y el que ha alcanzado más notoriedad, estando en el cinco ideal del Mundial del año pasado. Es un chico con una potencia física brutal, capaz de echar el balón al suelo tras rebote defensivo y salir al contraataque como un base. Un jugador con ambición, siempre con ganas y que no tiene problemas en echarse el equipo a la espalda.

OSAS EHIGIATOR (CB Fuenlabrada / 2.05m):

Es el cinco puro, capaz de intimidar en defensa y jugar al poste en ataque. Es un jugador con mucha envergadura que nos tiene que dotar de consistencia defensiva, taponando y cambiando tiros a los rivales. Además es un gran reboteador. En ataque concentra mucho a las defensas y es capaz de provocar muchas faltas personales, que unido a que ha mejorado mucho en el tiro libre le hace ser un jugador importante también en ataque.

ARNAU PARRADO (Joventut / 2.03m):

Otro de los chicos de la generación del 2000 que se ha ganado el puesto en el equipo. Es el ‘cuatro y medio’, el jugador que está entre Sergi y Osas. Es un jugador grande que aporta solidez, pero que puede anotar con facilidad desde media distancia. Además corre muy bien el campo y tiene buenos movimientos en el poste bajo

ERIC GONZÁLEZ (Joventut / 1.99m):

Es un cuatro puro, pequeño para la posición pero muy móvil. Con su izquierda es capaz de sacar ventajas y ser una amenaza de cara al aro. Además es un muy buen pasador. En defensa es muy activo y es capaz de defender a gente más grande con anticipaciones y defendiendo por delante. Corre muy bien el campo y encaja en la filosofía de juego que tenemos.

* Así mismo, merecen una mención especial los 4 jugadores descartados durante la preparación: Luis Eugenio García, Álex Tamayo, Alejandro Galán y Paco Salvador (lesionado).

GRUPOS Y RIVALES DE ESPAÑA

El Mundial U19 contará con 16 selecciones, divididas en 4 grupos, y cada una jugará 3 partidos para determinar la posición en la que pasarán a octavos de final. A partir de ahí empezarán las eliminatorias hasta conocer al combinado campeón. Todos los partidos podrán verse en directo a través del canal de YouTube oficial de la FIBA.

Grupo A: Alemania, Rusia, Montenegro y Turquía

Grupo B: Serbia, Ucrania, Italia y ESPAÑA

Grupo C: Finlandia, Eslovenia, Grecia y Lituania

Grupo D: Francia, Eslovaquia, Letonia y Bosnia & Herzegovina

Calendario de la 1ª fase:

29 de julio (20:15): Serbia – España

30 de julio (18:00): España – Ucrania

1 de agosto (18:00): Italia - España

* Todas las selecciones pasan a la fase eliminatoria. El rival de los 1/8 de final se definirá en función de la clasificación. España se cruzará con el grupo A.

