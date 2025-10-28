Todo listo para una nueva semana de doble compromiso en la Euroliga. El Barça Basket abrirá el reto en el Palau Blaugrana frente al Olimpia Milano de Ettore Messina, antes de poner rumbo a Belgrado el 31 de octubre para la segunda contienda. Un duelo entre dos equipos que buscan escalar posiciones en la tabla, con el conjunto italiano decidido a sumar victorias mientras trata de frenar la propuesta de juego del equipo dirigido por Joan Peñarroya.

Ettore Messina: “El Barça Basket es un equipo poderoso en el backcourt y la pintura”

El historial entre Barça Basket y Olimpia Milano presenta un equilibrio casi absoluto, con un 13-12 favorable a los azulgranas en Euroliga y un reparto de victorias (1-1) en la pasada temporada. No obstante, ambos contendientes afrontan el choque con la necesidad imperiosa de reconducir un mes de octubre irregular. Ettore Messina deberá hallar respuestas para neutralizar el poder físico que exhibe el conjunto español si quiere mantener vivas sus opciones de sumar en el Palau.

𝐒𝐞𝐭𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐚.



🏠 Milà (28/10 – 20.30h)

✈️ Partizan (31/10 – 20.30h)

🏠 Murcia (02/11 – 17h) pic.twitter.com/aABAWcf0zR — Barça Basket (@FCBbasket) October 27, 2025

“El Barcelona es un equipo poderoso, que tiene tamaño físico tanto en los jugadores exteriores como en la pintura. La prioridad es contener su juego interior, intentar controlar los rebotes y en ataque mover el balón bien y rápido como lo hemos hecho en los últimos partidos”, dijo en la previa el entrenador italiano.

“Si miramos la clasificación estamos 2-4, pero perdimos tres partidos justo en el último cuarto. Hemos jugado todas los partidos hasta el final, además hemos tenido cuatro partidos de visitante en los primeros cinco partidos. Siempre nos ha faltado muy poco. En Barcelona será duro, pero esta Euroliga demuestra que todos pueden revertir cualquier pronóstico. Ellos perdieron en casa la última con el Zalgiris, por lo que querrán redimirse, pero lo mismo se aplica a nosotros”, comentó Giampolo Ricci.

¿Partido especial para Punter y Shengelia?

El Olimpia Milano llega a Barcelona tras imponerse a Venecia por 101-88, con destacadas actuaciones de Devin Booker, Armoni Brooks y Sharon Shields, autores de 23 puntos cada uno. El EA7 Emporio Armani afronta el choque después de caer ante Valencia por 100-103 la semana pasada y lo hará sin Lorenzo Brown, Zach LeDay, Josh Nebo y Ousmane Diop, mientras se espera que Nate Sestina pueda contar con minutos. Por su parte, el Barça Basket tendrá las bajas de Nico Laprovittola y Juan Núñez para este encuentro.

El duelo entre Barça Basket y Olimpia Milano tendrá un componente emocional añadido para varios protagonistas. Kevin Punter, con pasado reciente en la escuadra italiana, y Tornike Shengelia, antiguo rival durante dos años y medio en Virtus, afrontarán un reencuentro con viejos conocidos. Además, el compromiso marcará el regreso al Palau Blaugrana de Leandro Bolmaro, formado en la cantera azulgrana antes de iniciar su etapa en la NBA con Minnesota Timberwolves.

“Será un placer volver a confrontarnos con un jugador como Kevin Punter que le dio mucho al Olimpia en la temporada que pasó con nosotros, y con un gran rival de nuestro equipo como fue Toko Shengelia”, enfatizó Ettore Messina.