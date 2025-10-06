Después de un inicio de temporada irregular, el Barça Basket se enfrenta a la necesidad de encontrar equilibrio y consistencia en su juego. La defensa y el control del rebote han mostrado altibajos, y el equipo necesita consolidar su presencia en la pintura para competir al nivel que exige la Liga Endesa y la Euroliga. La capacidad de dominar el juego interior se ha vuelto clave para mantener el ritmo, generar oportunidades ofensivas y proteger el aro.

Imparable bajo el aro: La pesadilla rival

Toko Shengelia ha demostrado ser ese jugador fiable que tanto necesitaba el Barça Basket en el juego cercano al aro. Su físico le permite imponerse en el poste bajo, anotando con eficiencia y facilitando juego para sus compañeros. En su debut con el Barça registró 21 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, mostrando no solo capacidad anotadora sino también visión de juego y versatilidad ofensiva.

En la Euroliga, Shengelia promedia 6 rebotes por partido, mientras que en la ACB ha registrado 5 rebotes en su debut. Esta capacidad para capturar el balón tanto en ataque como en defensa es vital para un Barça que ha tenido un inicio irregular en la temporada, con resultados por debajo de lo esperado. Su energía ayuda a compensar momentos de desorden o falta de acierto colectivo.

El gigante adormecido: el Barça Basket y su arranque irregular

A pesar de contar con figuras como Shengelia y Clyburn, el Barça ha sufrido un arranque de temporada complicado, con resultados por debajo de las expectativas. La falta de consistencia defensiva y ciertos altibajos en la producción ofensiva han puesto al equipo con una derrota tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga, a pesar del meritorio triunfo en la pista del Panathinaikos.

En este contexto, la presencia de Shengelia se vuelve todavía más relevante. Su energía y compromiso físico sirven como motor para un equipo que necesita estabilizar su rendimiento, capturando rebotes cruciales y aportando liderazgo en los momentos difíciles. Aunque el inicio ha sido irregular, jugadores como él son clave para que el Barça pueda retomar el rumbo y competir al máximo nivel.