Se avecina un verano de auténtico terremoto en los banquillos de la Euroliga, con posibles salidas de nombres de peso como Xavi Pascual, la incógnita de Ergin Ataman o Pablo Laso, y movimientos ya en marcha como la llegada de Ibon Navarro a Estrella Roja. Un escenario abierto en el que aún quedan varios asientos por ocupar y muchas decisiones por tomar, incluido el siempre caliente banquillo del Barça Basket.

Virtus Bolonia tiene un objetivo claro para el banquillo

El proyecto de la Virtus Bolonia deberá afrontar la búsqueda de nuevo entrenador de cara a la temporada 2026-27, con una lista de candidatos que no deja de crecer. Sin embargo, el gran objetivo de los despachos bianconeros es Giannis Sfairopoulos, junto a Dimitrios Priftis, según informa Matteo Andreani en su perfil de X. Dos técnicos griegos que no resultan opciones sencillas en estos momentos, especialmente en el caso de Priftis, que mantiene contrato en vigor con Reggio Emilia.

Una posible salida de Dimitrios Priftis implicaría que la Virtus Bologna tendría que negociar directamente con su actual club y asumir un pago por su cláusula de rescisión. En los últimos días habían aparecido otros nombres en la órbita bianconera como Jaka Lakovic, Francesco Tabellini o Poupet, pero la lista parece haberse reducido ahora a dos grandes opciones: Giannis Sfairopoulos o el propio Priftis.

El objetivo en Bolonia es claro: confeccionar un proyecto competitivo capaz de pelear por entrar entre los ocho mejores de la Euroliga y asegurar presencia en los playoffs del curso 2026-27.

Sfairopoulos espera al Barça Basket

En la pole position de la Virtus Bologna aparece Giannis Sfairopoulos, uno de los técnicos más cotizados y con mayor experiencia en la Euroliga, con etapas en banquillos de primer nivel como CSKA Moscú, Olympiacos, Maccabi Tel Aviv y más recientemente en Estrella Roja de Belgrado.

Un perfil que figura en varias agendas de equipos de la élite del baloncesto continental, aunque el técnico de Salónica mantiene su postura: esperar, sin prisa, a la posible llamada del Barça Basket, incluso si el tiempo juega en su contra.

Giannis Sfairopoulos es uno de los principales candidatos para ocupar el banquillo que dejará vacante Xavi Pascual tras la disputa de la final de la Liga Endesa, con el Barça Basket ya pendiente de su posible rival en el duelo entre Joventut Badalona y Valencia Basket.

El técnico griego aguardará durante las próximas semanas ante la posibilidad de sentarse en el banquillo del Palau Blaugrana, aunque no es la única opción que maneja la dirección deportiva. De hecho, en los despachos blaugranas tampoco se descarta el nombre de Óscar Orellana como alternativa, en un escenario en el que la decisión final se espera que llegue a finales del mes de junio.

Los banquillos de Euroliga 2026-27

Continuidad asegurada

Fenerbahce – Sarunas Jasikevicius

Hapoel Tel Aviv – Dimitris Itoudis

Maccabi Tel Aviv – Oded Kattash

Olimpia Milano – Giuseppe Poeta

Olympiacos – Georgios Bartzokas

Partizan – Joan Peñarroya

Real Madrid – Sergio Scariolo

Valencia Basket – Pedro Martínez

Zalgiris: Tomas Masiulis

Dudas de futuro

Anadolu Efes – Pablo Laso (contrato hasta 2027)

Panathinaikos – Ergin Ataman (contrato hasta 2027)

Dubai Basketball – Aleksander Sekulic

Kosner Baskonia – Paolo Galbiati

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