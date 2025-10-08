Panathinaikos, un verano más, volvió a hacer gala de su potencial económico en el mercado de fichajes Euroliga. Los griegos no quieren quitarse la vitola de favorito, ni tan siquiera después de que Fenerbahce les arrebatara el título el pasado curso. Al gigante heleno han llegado piezas como TJ Shorts, Richaun Holmes o Nikos Rogkavopoulos. Sin embargo, a un ex de Baskonia, Chima Moneke, no todos le encajan.

El ex de Baskonia, Chima Moneke, vuelve a sembrar la polémica en la Euroliga con una declaración

La carrera de Chima Moneke ha estado marcada por la irregularidad. El jugador que se destapó en Manresa ha tenido etapas positivas y negativas en los muchos clubes en los que ha estado, Baskonia, AS Mónaco, Sacramento… No obstante, una de las características que más le ha acompañado es su sinceridad con la prensa. En una entrevista para Amerikanos24 Triple Threat Show, se ha mojado sobre la nueva estrella de Panathinaikos, TJ Shorts.

El exjugador de Baskonia ha hablado sobre Panathinaikos y el encaje de TJ Shorts. Su opinión, lejos de esquivar la polémica, la ha abierto: “La razón por la que TJ Shorts no encaja es que incluso Cedi Osman acaba de volver… y ni siquiera fue titular“. Para Chima Moneke el roster de los griegos tiene una calidad superlativa y eso podría mermar a la nueva estrella del conjunto: “Me da miedo que el quinteto para cerrar los partidos sea Kendrick Nunn, Jerian Grant, Cedi Osman, Juancho Hernangómez y Richaun Holmes”.

Chima Moneke también carga contra la política de fichajes de Panathinaikos

Panathinaikos ya contaba con un superequipo y el verano no ha hecho más que acrecentar su talento. Los helenos se llevaron varias de las estrellas de la competición. Niko Rogkavopoulos estaba brillando en Baskonia, TJShorts, jugador revelación en París, y Richaun Holmes era un jugador contrastado en la NBA. Sobre ello, Chima Moneke ha decidido opinar. El escaso minutaje del nuevo base del equipo le ha llevado a una reflexión: “¿Para qué gastaron todo ese dinero? ¿Simplemente para no tenerlo en otro equipo como el Olympiacos? ¿Es eso?”.

El ex Baskonia tampoco se mordió la lengua sobre el rol que le han dado a TJ Shorts en el equipo. En el momento en el que el nuevo integrante compartía pista con Kendrick Nunn, el ex de París hacía de escolta. Esta circunstancia parece no contentar a Chima Moneke, que espetó un rotundo: “Él es el base titular, es un base, no un jugador sin balón, y lo sabían cuando lo trajeron“. Sin duda, una entrevista que aviva la polémica sobre el mercado de fichajes Euroliga. Sobre todo en un equipo como Estrella Roja, cuya inversión estival no ha sido precisamente austera.