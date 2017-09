Andrei Mandache, el histórico oculto del EuroBasket

Último partido de la fase de grupos del EuroBasket 2017. Rumanía, ya eliminada, juega en casa ante Montenegro. Victoria clara de los montenegrinos por 86-69. Pero un jugador rumano, Andrei Mandache, dejó un partido para la historia en la hoja de estadísticas.

Mandache terminó el encuentro con 14 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias. Lo hizo en 28 minutos de juego para completar 29 de valoración. El capitán rumano firmó un encuentro sólo dos veces visto antes.

Video of Andrei Mandache (14pts, 11ast, 10reb) with a triple-double against Montenegro!

Los únicos precedentes de un triple-doble en un EuroBasket datan de 1995, cuando Toni Kukoc hizo 15 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias contra Finlandia, y de 1993, cuando Stojko Vrankovic hizo 12 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias contra Grecia.

El cambio en el formato, clave

Esta situación puede estar provocada en un importante porcentaje por la ampliación del campeonato a 24 equipos. El nivel en la fase de grupos ha decrecido por haber una criba menor, lo que hace que se puedan dar este tipo de monstruosas estadísticas con mayor facilidad.

Andrei Mandache tiene 29 años y mide 1'87 metros. Se fue a estudiar a Winchendon (Massachusetts) en 2008, tras lo que comenzó su carrera profesional que ahora desarrolla en el CSM Oradea rumano. Este equipo disputó la pasada temporada la Basketball Champions League de la FIBA.